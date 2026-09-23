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甲苯易燃物…宜蘭鋼鐵廠驚傳大火 消防局出動機器人滅火

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉一間鋼鐵金屬工廠深夜驚傳火警，由於廠區存放甲苯等易燃化學物品，竄出大量濃煙與明火，宜蘭縣消防局不敢大意，緊急調派大批人車並且出動消防機器人支援，所幸經破門與布水線灌救，火勢在半小時內控制，未造成傷亡。

宜蘭縣消防局昨晚10時48分接獲民眾報案，指稱位於冬山鄉德興六路一處鋼鐵金屬工廠廠房冒出大量濃煙烈火，消防局隨即指揮派遣第二大隊及五結、冬山、馬賽、羅東等分隊的大批人車趕赴現場搶救，其中羅東分隊特別攜帶「消防機器人」投入救災。

救災人車於晚間11時抵達現場，指揮官回報指出，現場為鋼鐵金屬工廠，廠內擺放有甲苯等易燃化學物品，現場顯見煙霧與明火竄出。

所幸廠內無人受困，消防人員隨即使用機具破壞工廠大門，布設多條水線強力灌救，火勢於晚間11時27分控制，11時30分撲滅，化學品危機也順利解除。至於廠房內確切的起火點及詳細引發原因，已由消防局火災調查科人員進一步進行採證與鑑識，釐清事故發生經過。

宜蘭冬山鄉一間鋼鐵廠存放甲苯等化學易燃物，深夜驚傳大火，消防局不敢大意出動機器人協助滅火。圖／消防局提供
宜蘭冬山鄉一間鋼鐵廠存放甲苯等化學易燃物，深夜驚傳大火，消防局不敢大意出動機器人協助滅火。圖／消防局提供

宜蘭冬山鄉一間鋼鐵廠存放甲苯等化學易燃物，深夜驚傳大火，消防局不敢大意出動機器人協助滅火。圖／消防局提供
宜蘭冬山鄉一間鋼鐵廠存放甲苯等化學易燃物，深夜驚傳大火，消防局不敢大意出動機器人協助滅火。圖／消防局提供

宜蘭 消防局 鋼鐵 火災

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