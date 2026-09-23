台中2歲童獨行台灣大道哭喊「要找媽媽」 警靠一聲奶音尋回家

「我要找媽媽！我要去公園！」台中市一名2歲男童，15日獨自出現在車流頻繁的台中市台灣大道三段慢車道旁，因找不到媽媽而放聲大哭，熱心民眾見狀立即報警。第六分局市政派出所員警到場後，先耐心陪伴安撫，再從孩子稚嫩的「奶音」中問出姓名，順利查明身分，將其平安送返家中。

警方指出，員警當日接獲110報案，得知有幼童獨自在慢車道旁行走，身旁無大人陪同，擔心孩子遭往來車輛撞擊或發生其他危險，立即趕往現場。到場時，孩子因身處陌生環境、遍尋不著母親，情緒相當激動，不斷哭喊「我要找媽媽」、「我要去公園」。

面對年幼且焦急的孩子，員警並未急於追問，而是先陪在身旁，以簡單話語輕聲安撫。待孩子逐漸卸下心防、情緒平復後，再嘗試與其互動，孩子終於說出自己的名字。

雖然發音仍帶著濃濃奶音，卻成為警方尋找家人的關鍵線索。員警隨即比對戶籍資料，確認轄內有一名年齡、姓名相符的幼童，核實身分與住址後，駕駛巡邏車將孩子安全送回家中。

第六警分局提醒，家長應多留意居家出入口及孩子活動範圍，避免幼童趁大人一時疏忽獨自外出；若發現孩童走失，應立即撥打110報案，並提供最後出現地點、衣著及外觀特徵等資訊，以利警方迅速協尋。

台中市一名2歲男童近日與家人走失，在西屯區台灣大道大哭，警員獲報後，協助男童找到家人。圖／第六警分局提供

台中市一名2歲男童近日與家人走失，在西屯區台灣大道大哭，警員獲報後，協助男童找到家人。圖／第六警分局提供