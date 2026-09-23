快訊

《康熙來了》停播10年！蔡康永證實與小S新節目「有在談」 開播時間曝光

監守自盜太頻繁 金管會首度出手「防行員挪用客戶資產」

舒力基將生成上看強颱 粉專：歐美模式預測下周二前後登陸台灣東南部

聽新聞
0:00 / 0:00

台中2歲童獨行台灣大道哭喊「要找媽媽」 警靠一聲奶音尋回家

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

「我要找媽媽！我要去公園！」台中市一名2歲男童，15日獨自出現在車流頻繁的台中市台灣大道三段慢車道旁，因找不到媽媽而放聲大哭，熱心民眾見狀立即報警。第六分局市政派出所員警到場後，先耐心陪伴安撫，再從孩子稚嫩的「奶音」中問出姓名，順利查明身分，將其平安送返家中。

警方指出，員警當日接獲110報案，得知有幼童獨自在慢車道旁行走，身旁無大人陪同，擔心孩子遭往來車輛撞擊或發生其他危險，立即趕往現場。到場時，孩子因身處陌生環境、遍尋不著母親，情緒相當激動，不斷哭喊「我要找媽媽」、「我要去公園」。

面對年幼且焦急的孩子，員警並未急於追問，而是先陪在身旁，以簡單話語輕聲安撫。待孩子逐漸卸下心防、情緒平復後，再嘗試與其互動，孩子終於說出自己的名字。

雖然發音仍帶著濃濃奶音，卻成為警方尋找家人的關鍵線索。員警隨即比對戶籍資料，確認轄內有一名年齡、姓名相符的幼童，核實身分與住址後，駕駛巡邏車將孩子安全送回家中。

第六警分局提醒，家長應多留意居家出入口及孩子活動範圍，避免幼童趁大人一時疏忽獨自外出；若發現孩童走失，應立即撥打110報案，並提供最後出現地點、衣著及外觀特徵等資訊，以利警方迅速協尋。

台中市一名2歲男童近日與家人走失，在西屯區台灣大道大哭，警員獲報後，協助男童找到家人。圖／第六警分局提供
台中市一名2歲男童近日與家人走失，在西屯區台灣大道大哭，警員獲報後，協助男童找到家人。圖／第六警分局提供

台中市一名2歲男童近日與家人走失，在西屯區台灣大道大哭，警員獲報後，協助男童找到家人。圖／第六警分局提供
台中市一名2歲男童近日與家人走失，在西屯區台灣大道大哭，警員獲報後，協助男童找到家人。圖／第六警分局提供

台中市一名2歲男童近日與家人走失，在西屯區台灣大道大哭，警員獲報後，協助男童找到家人。圖／第六警分局提供
台中市一名2歲男童近日與家人走失，在西屯區台灣大道大哭，警員獲報後，協助男童找到家人。圖／第六警分局提供

台中 台灣大道 媽媽 公園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「救人喔！」民宅傳出呼救聲鄰居急報警 原來是老翁跌落輪椅受困

懷孕37周下周要離婚！準媽媽無娘家依靠問「能自己去生嗎」 網心疼給建議

觀音男網戀為「寶貝」付1萬元領貨 超商店員機警阻詐

男撞車後衝超商狂灌2瓶啤酒企圖「事後補喝」規避酒駕　仍遭警逮捕

相關新聞

台中2歲童獨行台灣大道哭喊「要找媽媽」 警靠一聲奶音尋回家

「我要找媽媽！我要去公園！」台中市一名2歲男童，15日獨自出現在車流頻繁的台中市台灣大道三段慢車道旁，因找不到媽媽而放聲大哭，熱心民眾見狀立即報警。第六分局市政派出所員警到場後，先耐心陪伴安撫，再從孩子稚嫩的「奶音」中問出姓名，順利查明身分，將其平安送返家中。

影／72歲翁開車昏迷滑行出車禍 警緊急破窗救命

高雄市苓雅區福德二路與建民路口昨晚發生驚險一幕，72歲許姓男子開車停等紅燈時，疑因身體突發不適、意識昏迷，車輛緩緩滑向對向路口，撞上機車騎士。警方趕抵發現許男癱坐車內、意識不清，立即持警棍破窗將人救出，送醫後許男恢復意識，化解一場危機。

高雄殯管處又傳弊！二殯技工涉長期「收紅包」 2人收押

高雄市殯葬管理處又爆出貪瀆弊案，仁武火化場技工涉嫌長期向殯葬業者收取每具大體一千元至二千元不等「紅包」，以換取安排提早火化遺體等流程，檢廉調發動搜索並傳喚十三人到案，兩名技工被收押。高市殯葬處表示，火化場已增設門禁管制及監視系統，後續召開職工考核會討論懲處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。