影／72歲翁開車昏迷滑行出車禍 警緊急破窗救命

高雄市苓雅區福德二路與建民路口昨晚發生驚險一幕，72歲許姓男子開車停等紅燈時，疑因身體突發不適、意識昏迷，車輛緩緩滑向對向路口，撞上機車騎士。警方趕抵發現許男癱坐車內、意識不清，立即持警棍破窗將人救出，送醫後許男恢復意識，化解一場危機。

昨晚6時40分左右，高雄市苓雅區福德二路與建民路，有民眾攔巡邏路過的員警，說1輛轎車內好像有人需要救護。員警趕去，發現許姓老翁開車在路口停等紅燈時，疑似突然身體不適陷入昏迷。

警方表示，許翁的車輛失去控制後，緩緩滑行至對向路口，撞上潘姓男子（25歲）騎乘的機車，潘男左腿輕微擦傷。

員警發現許男癱坐駕駛座、意識不清，為爭取黃金救援時間，當機立斷持警棍破窗，將許男從車內救出，交救護車送醫。據悉，許翁疑似血糖過低導致身體不適、昏迷，幸及時救援，送醫後恢復意識，家屬也對警、消救表達謝意。

警方提醒，駕駛人若行車途中感到身體不適，應立即尋找安全處所停車並求助，切勿勉強繼續駕駛。

高雄市警方路上破車窗救昏迷駕駛人。記者林保光／翻攝