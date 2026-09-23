高雄殯管處又傳弊！二殯技工涉長期「收紅包」 2人收押

高雄市殯葬管理處又爆出貪瀆弊案，仁武火化場技工涉嫌長期向殯葬業者收取每具大體一千元至二千元不等「紅包」，以換取安排提早火化遺體等流程，檢廉調發動搜索並傳喚十三人到案，兩名技工被收押。高市殯葬處表示，火化場已增設門禁管制及監視系統，後續召開職工考核會討論懲處。

市立第一殯儀館去年底爆發火化場索賄案，近日橋頭地檢署又查出第二殯儀館（仁武火化場）負責火化職務的多名技工，涉嫌利用職務之便，向多名殯葬業者索取紅包，業者藉交付紅包對價，請託技工協助安排亡者遺體提早火化，或在火化及撿骨流程中給予妥善安排。

橋檢專案小組前天指揮法務部調查局高市調查處及廉政署南調組，持搜索票前往嫌疑人與證人的住處等廿處，查扣相關證物並傳喚、通知被告及證人共十三人到案說明。

檢認定，涉案技工涉貪汙治罪條例公務員對職務上之行為收受賄賂罪嫌，其中兩名吳姓技工涉案罪嫌重大，且有勾串及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，另名沈姓技工諭知十萬元交保。

殯管處表示，一殯發生收賄情事後，民政局及殯管處持續追查仁武火化場，主動通報並移請相關單位調查。已針對違失案件訂防貪指引，火化場改「一人一機」作業，操作人員須掃QR Code確認身分，作業流程公開顯示。