驚悚畫面曝光！老翁開車肇禍 基隆女走斑馬線被撞後彈飛落地

基隆市魏姓女子走斑馬線過馬路時，被吳姓老翁開車撞上。對向停等紅燈的汽車行車記錄器，拍下魏女被撞當下彈飛後落地的驚悚畫面。警方今天表示，老翁非酒後駕車，已舉發未停讓行人，可處1萬8000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照1至2年。

基隆市警察局昨晚接獲報案，中山區復興路、德安路口發生交通事故，派員前往現場測繪採證。消防局也派遣人車前往救護，到場時魏女意識清楚，將她送往衛生福利部基隆醫院治療後，無生命危險。

警方初步調查，71歲吳姓老翁駕駛自小客車，沿復興路轉入中和路方向時，29歲魏姓女子走在斑馬線穿越復興路，吳男的駕駛車輛的左前車頭撞上魏女，強大的撞擊力，造成魏女彈飛約1公尺後落地。

警方對吳姓老翁實施酒測，並無酒後駕車情形，警方已依行經斑馬線未依規定停讓行人，舉發老翁違反道路交通管理處罰條例，將處1萬8000元以上，3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年，另依相關肇事責任及調查結果追究民事及刑事責任。

基隆市警局交通隊呼籲駕駛人，行經路口及斑馬線務必減速慢行，並隨時注意前方及兩側路況，遇有行人穿越應依規定停讓，切勿搶快。

警方也提醒行人，穿越道路時除應遵守交通號誌指示，也要隨時留意周遭交通狀況，切勿邊走邊使用手機，並應注意左右來車，確認車輛已減速停讓、確保安全後再行通過，以降低事故發生風險。

吳姓老翁開車肇事，警方提醒高齡駕駛人，隨著年齡增長，視覺、聽覺及反應能力，可能出現自然退化，駕駛時應更加注意自身狀況及道路環境，並依監理機關相關規定辦理駕照換發或繳回。若有行車需求，亦可多加利用大眾運輸工具，或由親友協助接送，共同維護自身及其他用路人的交通安全。

基隆市吳姓老翁開車經過路口時，撞飛走在斑馬線上的魏姓女子。圖為對向停等紅燈汽車行車記錄器，拍下車禍驚險畫面。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市吳姓老翁開車經過路口時，撞飛走在斑馬線上的魏姓女子。圖為對向停等紅燈汽車行車記錄器，拍下車禍驚險畫面。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市吳姓老翁開車經過路口時，撞飛走在斑馬線上的魏姓女子。圖為對向停等紅燈汽車行車記錄器，拍下車禍驚險畫面。記者邱瑞杰／翻攝