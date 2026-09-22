影／同向行駛疑碰撞…遊覽車撞機車 高雄女騎士命喪輪下

桃園市議員謝美英近日遭上千通無聲電話騷擾，且電話號碼來自四面八方，回撥電話雖有人接聽，但電話那頭的人多半稱沒打電話，情況詭譎。她認為情況不單純，懷疑民眾電話遭駭，恐成癱瘓個人或公部門聯絡窗口的武器，呼籲警方重視；桃園警方表示，已報請桃園地檢署指揮偵辦。

2026-09-22 18:25