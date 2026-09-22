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影／同向行駛疑碰撞…遊覽車撞機車 高雄女騎士命喪輪下
高雄市三民區九如二路與哈爾濱街口，今天傍晚發生死亡車禍。33歲林姓女子騎機車沿九如二路直行，與同向行駛的50歲林姓男子所駕遊覽大客車發生碰撞，林女當場失去生命跡象，警消獲報趕往搶救，詳細事故原因及肇責仍待調查釐清。
三民第一分局哈爾濱街派出所今天下午5時20分許接獲報案，指九如二路與哈爾濱街口發生車禍，員警立即趕抵現場，先行疏導交通並實施管制。
警方初步調查，林女騎乘普通重型機車沿九如二路由西往東直行，行經路口時，疑與同向行駛的遊覽大客車發生碰撞，林女倒地後失去生命跡象。
警方表示，遊覽車司機林男酒測值為零，事故詳細肇事原因及雙方責任歸屬，將由交通大隊進一步分析研判。
警方提醒，駕駛人行車應隨時注意周遭車流及路況，通過路口應減速慢行；大型車駕駛及機車騎士也應特別留意視線死角、保持安全距離，以降低交通事故發生風險。
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