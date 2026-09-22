公務機遭上千通騷擾電話癱瘓 桃園民代報警吐無奈

桃園市議員謝美英近日遭上千通無聲電話騷擾，且電話號碼來自四面八方，回撥電話雖有人接聽，但電話那頭的人多半稱沒打電話，情況詭譎。她認為情況不單純，懷疑民眾電話遭駭，恐成癱瘓個人或公部門聯絡窗口的武器，呼籲警方重視；桃園警方表示，已報請桃園地檢署指揮偵辦。

謝美英指出，近月公務手機接到上千通來電，多半是無聲電話，有人應答多稱打錯，回撥電話得到的回應則多是「沒有打這個電話」。她向警方報案月餘，警方目前猜測這些來電很可能跟臉書或Line有關，對方不知道自己電話被撥出，很可能是門號被人變造利用，受害者不只她，還包括這上千通來電的門號持有者。

謝美英表示，她求助警方與電信公司，電信公司建議換門號，但此方法治標不治本。桃園2024年10月成立「數位科技戰情中心」，整合科偵系統與AI巡防技術，希望警方善用設備趕快找出始作俑者，避免下一位受害者，不然總統府、行政院或其他公部門的聯絡窗口也可能被人攻擊癱瘓。

警察局長廖恆裕表情，初步調查，有些門號持有者曾經瀏覽過議員的臉書或Line，因為這些平台有議員的電話，民眾在滑手機或手機放口袋時可能誤觸，導致電話撥出，但確切詳情還在調查。

中壢警分局表示， 有關市議員謝美英遭電話騷擾案，已依規定受理並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，正逐一排查相關原因。

警方也說，無聲電話不一定直接構成犯罪，但若有反覆騷擾、恐嚇、強迫或感情糾纏等情形，可能涉及刑法恐嚇危害安全罪和強制罪，也可能觸犯跟蹤騷擾防制法或社會秩序維護法。民眾如遇騷擾電話，可備妥來電紀錄、通話內容或錄音等證據報案。