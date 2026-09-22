快訊

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

亞運羽球／獎牌沒了...三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

聽新聞
0:00 / 0:00

公務機遭上千通騷擾電話癱瘓 桃園民代報警吐無奈

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園議員謝美英近日遭上千通無聲電話騷擾，且電話號碼來自四面八方，回撥電話雖有人接聽，但電話那頭的人多半稱沒打電話，情況詭譎。她認為情況不單純，懷疑民眾電話遭駭，恐成癱瘓個人或公部門聯絡窗口的武器，呼籲警方重視；桃園警方表示，已報請桃園地檢署指揮偵辦。

謝美英指出，近月公務手機接到上千通來電，多半是無聲電話，有人應答多稱打錯，回撥電話得到的回應則多是「沒有打這個電話」。她向警方報案月餘，警方目前猜測這些來電很可能跟臉書或Line有關，對方不知道自己電話被撥出，很可能是門號被人變造利用，受害者不只她，還包括這上千通來電的門號持有者。

謝美英表示，她求助警方與電信公司，電信公司建議換門號，但此方法治標不治本。桃園2024年10月成立「數位科技戰情中心」，整合科偵系統與AI巡防技術，希望警方善用設備趕快找出始作俑者，避免下一位受害者，不然總統府、行政院或其他公部門的聯絡窗口也可能被人攻擊癱瘓。

警察局長廖恆裕表情，初步調查，有些門號持有者曾經瀏覽過議員的臉書或Line，因為這些平台有議員的電話，民眾在滑手機或手機放口袋時可能誤觸，導致電話撥出，但確切詳情還在調查。

中壢警分局表示， 有關市議員謝美英遭電話騷擾案，已依規定受理並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，正逐一排查相關原因。

警方也說，無聲電話不一定直接構成犯罪，但若有反覆騷擾、恐嚇、強迫或感情糾纏等情形，可能涉及刑法恐嚇危害安全罪和強制罪，也可能觸犯跟蹤騷擾防制法或社會秩序維護法。民眾如遇騷擾電話，可備妥來電紀錄、通話內容或錄音等證據報案。

桃園市議員謝美英近來被上千通無聲電話騷擾，求助警方及電信公司後，尚無法查出原因。示意圖／Ingimage
桃園市議員謝美英近來被上千通無聲電話騷擾，求助警方及電信公司後，尚無法查出原因。示意圖／Ingimage

桃園 議員 桃園地檢署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園民代批科技執法缺宣導成陷阱 張善政允市民卡APP加強宣導

喬裝偵查 逮雙屍殺手

手機忘拿「提示聲」響不停！中壢小黃、員警接力找回失主

「救人喔！」民宅傳出呼救聲鄰居急報警 原來是老翁跌落輪椅受困

相關新聞

影／同向行駛疑碰撞…遊覽車撞機車 高雄女騎士命喪輪下

高雄市三民區九如二路與哈爾濱街口，今天傍晚發生死亡車禍。33歲林姓女子騎機車沿九如二路直行，與同向行駛的50歲林姓男子所駕遊覽大客車發生碰撞，林女當場失去生命跡象，警消獲報趕往搶救，詳細事故原因及肇責仍待調查釐清。

公務機遭上千通騷擾電話癱瘓 桃園民代報警吐無奈

桃園市議員謝美英近日遭上千通無聲電話騷擾，且電話號碼來自四面八方，回撥電話雖有人接聽，但電話那頭的人多半稱沒打電話，情況詭譎。她認為情況不單純，懷疑民眾電話遭駭，恐成癱瘓個人或公部門聯絡窗口的武器，呼籲警方重視；桃園警方表示，已報請桃園地檢署指揮偵辦。

北市國賓大飯店危老改建傳火警！12樓垃圾袋突起火 自行撲滅無人傷

台北市中山區中山北路二段的台北國賓飯店正在進行危老改建，孰料今天下午1時41分許傳出火情，起火點位於建築物的12樓，北市消防局獲報不敢大意，立刻出動消防車5輛、救護車及消防人員共15人打火。

影／花蓮吉安鄉救護車撞上機車 騎士噴飛分隔島命危送醫

今天一輛民間救護車從北部載送病患前往花蓮玉里鎮，沒想到上午11時許，行經吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口時發生車禍，救護車不慎撞到機車騎士，導致騎士被撞飛到中央分隔島上，失去呼吸心跳，消防局緊急到場救護，立刻送往慈濟醫院，目前騎士還在搶救中。

「救人喔！」民宅傳出呼救聲鄰居急報警 原來是老翁跌落輪椅受困

「救人喔！」桃園市桃園區永安路某處民宅昨午傳出呼救聲，鄰居察覺不對勁報警，桃園警方到場發現，原來是73歲老翁獨自在家時不慎從輪椅跌落，由於爬不起來，又拿不到手機所以才大聲呼救，所幸僅是虛驚一場。

螺絲業界震驚！ 安拓董座張土火昨洽公遭撞不治

高雄安拓實業董事長張土火昨天下午前往高雄市政府鳳山行政中心洽公，步行穿越停車場旁便道，突遭林姓男子駕駛的小貨車撞倒，重傷送醫，不到1小時不治，享壽73歲。張土火是高雄市螺絲公會前理事長，被喻為螺絲業界重量級人士，令業界震驚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。