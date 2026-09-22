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影／花蓮吉安鄉救護車撞上機車 騎士噴飛分隔島命危送醫
今天一輛民間救護車從北部載送病患前往花蓮玉里鎮，沒想到上午11時許，行經吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口時發生車禍，救護車不慎撞到機車騎士，導致騎士被撞飛到中央分隔島上，失去呼吸心跳，消防局緊急到場救護，立刻送往慈濟醫院，目前騎士還在搶救中。
吉安警分局於今天接獲報案，在吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口發生一起交通事故，立即派員趕赴現場處置並加強交通疏導，確保現場道路順暢與安全。
經警方初步調查，當時一輛民間救護車沿南華二街右轉吉豐路三段時，與沿吉豐路三段北往南直行、由約45歲林姓男子所騎乘普通重型機車發生碰撞。事故造成機車駕駛林男身體多處擦挫傷，經救護人員緊急送往醫院救治，目前已調閱相關影像，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待警方進一步調查釐清。
根據監視器畫面，救護車右轉角度較大，直行機車騎士閃避不及撞到救護車車頭，整個人被噴飛倒臥在分隔島上，救護車駕駛與車上的護理師趕緊下車查看，其他機車騎士也停在路邊幫忙打電話報案，救護車保險桿受損掉落。
消防局表示，於今天上午11時20分接獲車禍派遣，救護車抵達後發現患者為機車騎士與救護車發生事故，患者倒臥在中央分隔島上，上前確認患者沒有呼吸脈搏，右大腿有明顯變形，立即給予CPR及AED處置，並給予藥物，立即送往慈濟醫院。
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