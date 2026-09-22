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影／花蓮吉安鄉救護車撞上機車 騎士噴飛分隔島命危送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

今天一輛民間救護車從北部載送病患前往花蓮玉里鎮，沒想到上午11時許，行經吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口時發生車禍，救護車不慎撞到機車騎士，導致騎士被撞飛到中央分隔島上，失去呼吸心跳，消防局緊急到場救護，立刻送往慈濟醫院，目前騎士還在搶救中。

吉安警分局於今天接獲報案，在吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口發生一起交通事故，立即派員趕赴現場處置並加強交通疏導，確保現場道路順暢與安全。

經警方初步調查，當時一輛民間救護車沿南華二街右轉吉豐路三段時，與沿吉豐路三段北往南直行、由約45歲林姓男子所騎乘普通重型機車發生碰撞。事故造成機車駕駛林男身體多處擦挫傷，經救護人員緊急送往醫院救治，目前已調閱相關影像，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待警方進一步調查釐清。

根據監視器畫面，救護車右轉角度較大，直行機車騎士閃避不及撞到救護車車頭，整個人被噴飛倒臥在分隔島上，救護車駕駛與車上的護理師趕緊下車查看，其他機車騎士也停在路邊幫忙打電話報案，救護車保險桿受損掉落。

消防局表示，於今天上午11時20分接獲車禍派遣，救護車抵達後發現患者為機車騎士與救護車發生事故，患者倒臥在中央分隔島上，上前確認患者沒有呼吸脈搏，右大腿有明顯變形，立即給予CPR及AED處置，並給予藥物，立即送往慈濟醫院。

今天一輛民間救護車行經吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口時發生車禍，不慎撞到機車騎士，導致騎士被撞飛到中央分隔島上，失去呼吸心跳送醫搶救。圖／警方提供
今天一輛民間救護車行經吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口時發生車禍，不慎撞到機車騎士，導致騎士被撞飛到中央分隔島上，失去呼吸心跳送醫搶救。圖／警方提供

今天一輛民間救護車行經吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口時發生車禍，不慎撞到機車騎士，導致騎士被撞飛到中央分隔島上，失去呼吸心跳送醫搶救。圖／警方提供
今天一輛民間救護車行經吉安鄉南華二街與吉豐路三段路口時發生車禍，不慎撞到機車騎士，導致騎士被撞飛到中央分隔島上，失去呼吸心跳送醫搶救。圖／警方提供

吉安 花蓮 救護車 騎士 車禍

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