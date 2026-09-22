「救人喔！」民宅傳出呼救聲鄰居急報警 原來是老翁跌落輪椅受困

「救人喔！」桃園市桃園區永安路某處民宅昨午傳出呼救聲，鄰居察覺不對勁報警，桃園警方到場發現，原來是73歲老翁獨自在家時不慎從輪椅跌落，由於爬不起來，又拿不到手機所以才大聲呼救，所幸僅是虛驚一場。

桃園分局說，埔子派出所昨（21）日下午2時接獲「隔壁有人求救」的報案，立即派員前往查看。員警抵達現場後，確認屋內確有一名長者需要協助，隨即進屋查看，發現邱姓老翁倒臥在家中地板，立即上前攙扶，並了解他的身體狀況。

據了解，73歲邱姓老翁日前因事故受傷，導致行動較為不便，當天家人外出工作，由他一人在家。沒想到期間不慎從輪椅跌落地面，雖然意識清楚，卻因行動不便無法自行起身，家人又要到晚間下班後才能返家，情急之下只好向屋外呼救。

所幸鄰居聽到老翁持續呼喊，察覺情況有異，立即報警求助，讓警方及時趕到。員警初步檢視後，確認老翁身體並無明顯外傷，現場也未發現其他異常情形，警方詢問是否需要協助送醫，老翁表示暫無就醫需求。

由於老翁跌倒後手機也掉落在一旁，員警協助將手機撿回，並留下派出所聯絡方式，告知若後續出現身體不適，或有其他需要協助的情況，可立即聯繫警方。確認老翁狀況穩定後，員警才離開現場恢復勤務。

桃園分局提醒，家中若有高齡長者或行動不便者，家屬平時應多留意生活起居及居家環境，尤其獨處期間更要做好緊急應變措施，也可準備緊急聯絡設備或建立鄰里關懷機制。若遇跌倒、受困或其他緊急情況，應立即撥打110或119求助，避免因無法自行起身而延誤處置。