螺絲業界震驚！ 安拓董座張土火昨洽公遭撞不治

高雄安拓實業董事長張土火昨天下午前往高雄市政府鳳山行政中心洽公，步行穿越停車場旁便道，突遭林姓男子駕駛的小貨車撞倒，重傷送醫，不到1小時不治，享壽73歲。張土火是高雄市螺絲公會前理事長，被喻為螺絲業界重量級人士，令業界震驚。

張土火在1986年創立安拓實業公司，專業生產汽車等特扣件，2008年轉型投資全球安聯科技公司，研究開發植牙醫材，經營安拓實業、全球安聯科技、安鎂科技、安立康生物科技、安拓越南和寧波安旺特種螺固件6家企業。

張土火年輕時在春日機械公司服工作，從技術員一路晉升至模具副廠長，曾擔任台灣區螺絲工業同業公會第17屆理事長，任內推動汽車螺絲產業朝高值化特殊扣件發展。

警方調查，昨天下午3時20分左右，張土火前往高雄市政府鳳山行政中心洽公，從停車場步行穿越便道時，遭林姓老翁（72歲）駕駛小貨車撞上，張土火倒地受傷，男頭部及身體多處受傷，當場失去意識。警、消據報，將他送往高雄長庚醫院急救，延醫至昨天4時許不治。

警方表示，肇事的林男未受傷，經警方檢測無酒精反應，雖逾70歲高齡駕駛，駕照已依規定完成換照，為正常持有駕照。警方初步研判，林男疑未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

張土火遭林姓男子駕駛的小貨車撞上，經救護車送醫不治。記者林保光／翻攝