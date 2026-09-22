台電南火電廠工安意外 一人接觸鹽酸灼傷 十人吸入鹽酸

位於輕軌經貿園區站附近的台電南部發電廠22日發生工安意外，上午9時半一名承攬商員工在執行海水電解鹽酸槽維護作業時，因踏穿槽頂後墜落至槽內，不慎接觸鹽酸遭到灼傷。另有10名同仁（5名台電員工、5名承攬商員工）在現場協助救援過程中，疑似不慎吸入鹽酸氣體致身體不適。

台電指出，事發後已第一時間通報消防單位，將11名傷者緊急送醫救治，其中，接觸鹽酸遭到灼傷的承攬商員工，目前意識不清；其餘10名疑似吸入鹽酸氣體的人員，送醫後均意識清楚。

台電說明，該承攬商員工於進行鹽酸槽轉存作業時，穿著背負式安全帶使用護籠攀爬至儲槽槽頂，因踏穿槽頂後墜落至槽內。台電表示，事發後第一時間指派主管前往醫院關懷傷者狀況，提供必要協助，後續將深切檢討事故發生確切原因，避免再發生。

台電指出，電廠於事故發生後立即暫停相關作業，並啟動廠內緊急應變機制。本次事件未波及廠內發電設備，目前各機組運轉狀況正常，供電不受影響。