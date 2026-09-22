快訊

流感雙創新高！單周30死、重症達165例 疾管署估：10月中達疫情高峰

川普加劇世界亂局！CNN：美國角色大逆轉 盟友嘆「這隻狗不能再信」

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

聽新聞
0:00 / 0:00

台電南火電廠工安意外 一人接觸鹽酸灼傷 十人吸入鹽酸

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

位於輕軌經貿園區站附近的台電南部發電廠22日發生工安意外，上午9時半一名承攬商員工在執行海水電解鹽酸槽維護作業時，因踏穿槽頂後墜落至槽內，不慎接觸鹽酸遭到灼傷。另有10名同仁（5名台電員工、5名承攬商員工）在現場協助救援過程中，疑似不慎吸入鹽酸氣體致身體不適。

台電指出，事發後已第一時間通報消防單位，將11名傷者緊急送醫救治，其中，接觸鹽酸遭到灼傷的承攬商員工，目前意識不清；其餘10名疑似吸入鹽酸氣體的人員，送醫後均意識清楚。

台電說明，該承攬商員工於進行鹽酸槽轉存作業時，穿著背負式安全帶使用護籠攀爬至儲槽槽頂，因踏穿槽頂後墜落至槽內。台電表示，事發後第一時間指派主管前往醫院關懷傷者狀況，提供必要協助，後續將深切檢討事故發生確切原因，避免再發生。

台電指出，電廠於事故發生後立即暫停相關作業，並啟動廠內緊急應變機制。本次事件未波及廠內發電設備，目前各機組運轉狀況正常，供電不受影響。

台電南部發電廠發生工安意外。聯合報系資料照
台電南部發電廠發生工安意外。聯合報系資料照

輕軌 台電 火電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄南火傳工安意外！台電1工人跌落釀鹽酸槽 10人投繩救援都送醫

台電南部電廠工安意外！鹽酸桶槽氣體外洩 1人重傷、10人嗆傷送醫

高雄台船廠工安意外！39歲員工遭高空工作車夾頸慘死

築間旗下燒肉SMILE三重店火災！8顧客、1員工送醫 公司：均無重大傷勢

相關新聞

螺絲業界震驚！ 安拓董座張土火昨洽公遭撞不治

高雄安拓實業董事長張土火昨天下午前往高雄市政府鳳山行政中心洽公，步行穿越停車場旁便道，突遭林姓男子駕駛的小貨車撞倒，重傷送醫，不到1小時不治，享壽73歲。張土火是高雄市螺絲公會前理事長，被喻為螺絲業界重量級人士，令業界震驚。

台電南火電廠工安意外 一人接觸鹽酸灼傷 十人吸入鹽酸

位於輕軌經貿園區站附近的台電南部發電廠22日發生工安意外，上午9時半一名承攬商員工在執行海水電解鹽酸槽維護作業時，因踏穿槽頂後墜落至槽內，不慎接觸鹽酸遭到灼傷。另有10名同仁（5名台電員工、5名承攬商員工）在現場協助救援過程中，疑似不慎吸入鹽酸氣體致身體不適。

男撞車後衝超商狂灌2瓶啤酒企圖「事後補喝」規避酒駕　仍遭警逮捕

42歲魏姓男子日前在新竹市駕駛小客車倒車時，不慎撞倒等紅燈的沈姓機車女騎士，事故發生後，魏男並未留在現場釐清，而是急忙衝進路旁超商一口氣喝完2瓶金牌啤酒，試圖營造「事故發生後才喝酒」的假象規避酒駕刑責，警方獲報到場，實施酒測時發現魏男吐氣酒精濃度高達每公升0.75毫克，經釐清事證，認定魏男企圖規避偵查，當場將其依公共危險罪嫌移送法辦。

「救人喔！」民宅傳出呼救聲鄰居急報警 原來是老翁跌落輪椅受困

「救人喔！」桃園市桃園區永安路某處民宅昨午傳出呼救聲，鄰居察覺不對勁報警，桃園警方到場發現，原來是73歲老翁獨自在家時不慎從輪椅跌落，由於爬不起來，又拿不到手機所以才大聲呼救，所幸僅是虛驚一場。

20歲男騎車左轉撞上直行小貨車…傷重不治、機車燒到只剩骨架

桃園市楊梅區高鐵南路六段與梅高路三段發生車禍，警消獲報，今日7時許，20歲的麥姓男子騎乘機車於事故地點左轉時，不慎與當時駕駛小貨車直行的46歲黃姓男子發生交通事故，導致機車起火燃燒，麥男傷重送醫不治，經檢測貨車駕駛酒測值為0，事發原因還待警方釐清。

影／北市女騎車上班遭輾斃 砂石車「左彎再右切2車道」喊沒看到人

46歲何姓男子今天早上開砂石車行經大直橋，變換車道時擦撞騎機車的41歲張姓女子，張女人車倒地，頭部遭砂石車輾過當場死亡，警方確認何男無酒駕和毒駕，他辯稱「沒看到有車」，警詢後被依過失致死罪嫌移送台北地檢署複訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。