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手機忘拿「提示聲」響不停！中壢小黃、員警接力找回失主

桃園電子報／ 桃園電子報

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警方順利將手機送回失主身邊。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名蘇姓多元計程車駕駛，昨(21)日上午9時35分許行車途中不斷聽見車內傳出「尋找iPhone」的提示聲，才發現乘客將手機遺落車內，因不知該如何聯繫失主，只好將手機送往中壢交通分隊，透過警方協助順利將手機送回失主身邊。

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小黃司機行車途中不斷聽見車內傳出「尋找iPhone」的提示聲。圖：讀者提供

中壢交通中隊分隊長姚憬恆、警員吳俊彤於昨日受理後，發現手機除持續發出提示聲外，螢幕上亦顯示失主留下的送還地址，但僅有青埔二街社區大樓地址，未註明樓層及聯絡方式。所幸失主友人適時來電，警方耐心詢問後得知失主為33歲楊姓男子，順利確認身分並取得聯繫。

楊男表示，自己剛下夜班且身體不適，原想休息後再前往領取。但為楊男安全，警方處理完轄內交通事故後，特別將手機送至楊男住處，經核對身分並確認手機可正常解鎖後，順利物歸原主。

楊男對警方百忙之中仍協助送還手機深表感謝，很不好意思的表示欲致贈紅包表達謝意，警方婉拒表示，為民服務是警察的職責，能夠獲得民眾肯定，就是最大的收穫。

中壢警分局長林鼎泰也呼籲，民眾搭乘計程車或大眾運輸工具下車前，應再次確認手機、皮夾及隨身物品是否攜帶齊全；如拾獲他人財物，也可就近送交警察機關，協助物品儘速回到失主手中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：手機忘拿「提示聲」響不停！中壢小黃、員警接力找回失主

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