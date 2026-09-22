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男撞車後衝超商狂灌2瓶啤酒企圖「事後補喝」規避酒駕　仍遭警逮捕

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

42歲魏姓男子日前在新竹市駕駛小客車倒車時，不慎撞倒等紅燈的沈姓機車女騎士，事故發生後，魏男並未留在現場釐清，而是急忙衝進路旁超商一口氣喝完2瓶金牌啤酒，試圖營造「事故發生後才喝酒」的假象規避酒駕刑責，警方獲報到場，實施酒測時發現魏男吐氣酒精濃度高達每公升0.75毫克，經釐清事證，認定魏男企圖規避偵查，當場將其依公共危險罪嫌移送法辦。

新竹市警第三分局青草湖派出所日前接獲110報案，指新竹市明湖路上發生交通事故，立刻派線上警力趕往現場，發現魏男因開車到車時不慎撞擊騎機車在等紅燈的沈女。

離譜的是，魏男肇事後第一時間不是報警處理，而是急切衝進路旁統一超商門市，購買2瓶550毫升金牌啤酒並一飲而盡，匪夷所思的行徑讓人瞠目結舌。警方到場後，沈女則反映懷疑魏男恐酒後駕車，希望警方進一步查明。

警方指出，獲報後立即針對魏男飲酒情形及事故前後相關經過進行釐清，並依法對其酒測，經測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.75毫克，已達刑法公共危險罪相關規範，因此將其帶回偵辦。

警方表示，部分駕駛人誤以為「發生事故後才喝酒」，就能藉此規避警方查緝，然而依實務案例，法院對於此類案件並非僅以酒測數值單一判斷，而會綜合事故發生經過、飲酒時間及數量、被告陳述、證人證詞、監視器畫面及其他客觀事證等資料，判斷駕駛人於事故發生時是否已涉及酒後不能安全駕駛等刑責。另有法院判決指出，肇事後飲酒若是為干擾或規避警方偵查，亦可能成為法院審酌犯後態度的重要因素。

警方處理交通事故時，除確認事故責任及傷亡情形外，對於疑似酒後駕車案件亦將積極查明相關事證，透過現場跡證、監視器影像及相關人證物證交叉比對，依法究辦，守護轄區交通安全。提醒民眾「酒後不開車、開車不喝酒」，如有飲酒請改搭計程車、大眾運輸或請親友接送，切勿以身試法，更不要因一時僥倖而造成無法挽回的後果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

魏男倒車與騎機車的沈女發生碰撞後，竟衝進路旁超商一口氣喝完2瓶金牌啤酒，試圖營造「事故發生後才喝酒」的假象，經警方酒測濃度達每公升0.75毫克，當場被依公共危險罪嫌移送法辦。示意圖／警方提供
魏男倒車與騎機車的沈女發生碰撞後，竟衝進路旁超商一口氣喝完2瓶金牌啤酒，試圖營造「事故發生後才喝酒」的假象，經警方酒測濃度達每公升0.75毫克，當場被依公共危險罪嫌移送法辦。示意圖／警方提供

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