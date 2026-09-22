影／北市女騎車上班遭輾斃 砂石車「左彎再右切2車道」喊沒看到人

46歲何姓男子今天早上開砂石車行經大直橋，變換車道時擦撞騎機車的41歲張姓女子，張女人車倒地，頭部遭砂石車輾過當場死亡，警方確認何男無酒駕和毒駕，他辯稱「沒看到有車」，警詢後被依過失致死罪嫌移送台北地檢署複訊。

事發畫面曝光，可見張女當時跟砂石車一同左轉彎要上大直橋，張女轉彎完成後正常行駛在車道上，砂石車疑貪快，雖有打方向燈，但轉彎後10秒內連續向右切兩個車道；儘管擦撞後立刻停下，但後輪已輾斃倒地的張女。

中山警方今天早上8點22分獲報大直橋發生車禍趕抵，張女明顯死亡不送醫，詢問了解，何男開砂石車行經大直橋往南行駛至第3車道，欲向右變換至第4車道時，與同向行駛在第4車道的騎士張女發生碰撞，機車倒地，張女遭大貨車輾過，頭部受重創當場死亡。

警方聯繫上張女家屬，她父親不敢置信稱女兒早上才從內湖住處出門，要去中和上班，每天都這樣騎車沒想到就發生憾事，不敢置信；肇事的何男說，他當時在工地下完土石，要開車回中和繼續載砂石，沒看到才撞上，很後悔。

據了解，張女從事廣告行業。

何姓男子今天開砂石車行經大直橋，變換車道時擦撞41歲張姓女騎士，張女人車倒地、當場被輾斃。記者翁至成／翻攝

何姓男子今天開砂石車行經大直橋，變換車道時擦撞41歲張姓女騎士，張女人車倒地、當場被輾斃。記者翁至成／翻攝

何姓男子今天開砂石車行經大直橋，變換車道時擦撞41歲張姓女騎士，張女人車倒地、當場被輾斃。記者翁至成／翻攝