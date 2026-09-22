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高雄南火傳工安意外！台電1工人跌落釀鹽酸槽 10人投繩救援都送醫
高雄市前鎮區南部火力發電廠今天上午發生工安意外，1名55歲曾姓台電員工進行鹽酸槽作業時，不慎跌落槽內，當時槽內約有半桶、濃度約30%的稀釋鹽酸。現場人員趕緊投入繩索協助救援，曾男雖順利脫困，但包括曾男在內共11名員工疑因吸入氣體或遭鹽酸噴濺受傷，分別送醫救治，目前均無生命危險。
消防局今天上午接獲通報後，立即派員前往救援，將曾男及其他10名傷者救出，其中曾男傷勢較重，送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救，其餘傷者也分別送醫檢查。
據警、消表示，今天上午9時20分許，前鎮區成功二路南部火力發電廠發生工安事故，有工人掉落鹽酸槽內。並通知勞檢處等權責單位到場處理。
據了解，曾男作業時不慎掉入鹽酸槽，當時鹽酸槽內約有半桶深的鹽酸，不過濃度已經稀釋。現場10名員工立即協助救援，但救援過程疑因吸入槽內氣體或遭鹽酸噴濺，陸續出現身體不適情形，消防人員到場後一併送醫。目前詳細事故原因及作業安全狀況，仍由相關單位調查釐清。
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