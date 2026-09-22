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高雄台船廠工安意外！39歲員工遭高空工作車夾頸慘死
高雄市小港區台船廠區昨天上午發生工安意外，39歲陳姓勞工操作高空工作車進行撕膜作業時，疑因作業程序協調不當，工作車抬升過程中，頸部遭夾在船舶尾軸節流罩，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。勞檢處獲報後立即進場檢查，已勒令現場停工，並將追究雇主及相關人員責任。
警方表示，昨天上午10時許接獲通報，小港區台船廠區發生勞工遭夾事故，警消趕抵現場後，發現陳男受困於高空工作車與船體間，經救出後已無生命跡象，送小港醫院仍告不治續送醫仍不治。
警方勘驗現場，研判為工安事故，通報高雄市勞工局勞動檢查處，並報請高雄地檢署相驗。
高雄市勞工局表示，勞檢處昨天上午10時25分許獲報後立即派員進場，初步調查研判，陳男當時使用高空工作車從事撕膜作業，疑因雇主未妥善協調現場作業程序，導致工作車抬升時，陳男頸部遭夾在船舶尾軸節流罩，造成死亡。
勞檢處已當場勒令相關作業停工，並認定雇主涉及違反職業安全衛生法，最高可處300萬元罰鍰，另將移送地檢署，追究雇主及相關人員刑事責任。
勞工局指出，已指派專人協助家屬辦理相關慰助事宜，並確保職災補償等權益。
勞工局也呼籲，各事業單位使用高空工作車作業前，應依作業場所狀況、工作車種類及容量等，訂定包含作業方法的作業計畫，讓作業勞工充分了解，並指定專人指揮、監督，避免類似工安事故再發生。
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