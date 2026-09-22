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中秋、教師節連假 桃園龍潭警估觀光景點至少增1.5倍車流

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市龍潭警分局表示，中秋教師節25日（周五）至28日有4天連假，預估轄區首日南下車流量將達到平日1.5倍，國道、省道有大量車潮，分局因應連假小人國、六福村及石門水庫等觀光、風景遊憩區域湧入人車潮，已規畫各主要路口編排警力、協勤民力疏導交通。　　

警方指出，為避免連續假期出遊車塞在中原路、中豐路段，建議民眾往觀光、遊樂區方向行駛替代道路如下：

一、下國道3號龍潭交流道往中正路接大昌路，右轉中正路、左轉新龍路、左轉中豐路，可以往小人國遊樂區方向；要往石門水庫車輛在大昌路左轉中正路，就能往石門水庫與龍源路遊樂區方向。

二、從關西交流道下往關西方向，接正義路左轉光明路往六福村遊樂區方向；如果從高原交流道下往龍潭行駛高原路可以往小人國，接龍源路高原段、龍源路、溪州大橋往石門水庫。    

警方提醒，連假首日上午國道3號龍潭及高原交流道南下入口，6至12時執行高乘載管制；國道每日0至5時暫停收費，請駕駛人多加利用，喝酒不開車。

龍潭警方估計中秋、教師連續假日，轄區公路、風景區車流量至少增加1.5倍。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方估計中秋、教師連續假日，轄區公路、風景區車流量至少增加1.5倍。記者鄭國樑／翻攝

連假 教師節 中秋

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