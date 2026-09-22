聽新聞
0:00 / 0:00
國1東湖段3車連環撞！貨櫃車疑變換車道不當肇事 1人送醫
國道1號北向15.7公里東湖路段今上午發生2輛貨櫃車與1輛轎車碰撞事故，轎車駕駛人王姓男子被送醫，警方初步研判劉姓男子駕駛貨櫃車變換車道不當肇事。
警方調查，57歲劉姓男子駕駛營業半聯結車，今上午6時許行經國道1號北向15.7公里東湖路段，疑因向右變換車道不當，撞擊由58歲王姓男子駕駛的自小客車，王的車輛向左失控，撞擊由32歲林姓男子駕駛的營業半聯結車。
警方獲報派巡邏車前往，並通知交控中心及119派消防車、救護車前往，救護人員檢查王受傷、意識清楚，送醫救治。3名駕駛人酒測值皆為0，事故現場於7時43分被排除恢復通車，肇事原因待釐清。
警方呼籲，變換車道應保持安全間隔，先看照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。