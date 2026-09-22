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中秋連假首日南下車流估達平日1.5倍 龍潭警提醒改走替代道路

桃園電子報／ 桃園電子報

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龍潭分局為因應連假期間小人國、六福村及石門水庫等觀光、風景遊憩區域湧入人潮，期前規劃於各重要路口編排員警、協勤民力協助交通疏導工作。圖：龍潭分局提供

今(115)年中秋及教師節連續假期自9月25日起至28日止，為期4日。民眾返鄉及出遊交通需求湧現，桃園市龍潭警分局預估首日南下車流量將達到平日1.5倍，屆時國道、省道，將出現大量車潮。龍潭分局為因應連假期間小人國、六福村及石門水庫等觀光、風景遊憩區域湧入人潮，期前規劃於各重要路口編排員警、協勤民力協助交通疏導工作，確保連假期間民眾出遊交通順暢。

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龍潭分局請用路人注意各項交通動態及管制、服務措施。圖：龍潭分局提供

龍潭分局提到，為避免中秋、教師節連續假期出遊車流匯聚於中原路及中豐路段，造成壅塞情形，龍潭分局建議民眾前往觀光、遊樂區方向行駛替代道路。龍潭交流道下往中正路，可走大昌路、右轉中正路、左轉新龍路、左轉中豐路、往遊樂區方向；龍潭交流道下往中正路，可走大昌路、左轉中正路、往石門水庫、龍源路往遊樂區方向；關西交流道下往關西，請走正義路、左轉光明路、往遊樂區方向；高原交流道下往龍潭，可走高原路、龍源路高原段、龍源路、溪州大橋、往石門水庫。

龍潭分局也請民眾留意，連假首日上午時段南向車流較多，國道3號龍潭及高原交流道南下入口，上午6時至中午12時執行高乘載管制，建議用路人於上午6時前或中午12時後出門，避開尖峰車潮。連假期間國道3號每日0至5時暫停收費，請駕駛人多加利用，分散車流；並請用路人注意各項交通動態及管制、服務措施，可利用高公局疏運宣導網或透過1968 APP掌握各種交通資訊。

龍潭分局長施宇峰特別提醒，連假期間親友烤肉聚餐飲酒機會增加，呼籲民眾「開車不喝酒、喝酒不開車」，善用指定駕駛、代駕服務，以確保行車安全；另於風景、遊樂區周邊請勿任意違規停車妨礙交通，並請注意財物保管，貴重物品隨身攜帶，切勿遺留在車內，共同維護連假期間交通安全與順暢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中秋連假首日南下車流估達平日1.5倍 龍潭警提醒改走替代道路

連假 替代道路 六福村

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