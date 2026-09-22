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桃園工廠倉庫火災創10年新低 消防局導入數據量化災害衝擊

桃園電子報／ 桃園電子報

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「綜合衝擊雷達圖」量化呈現每一場火災之整體影響程度。圖：消防局提供

桃園市消防局推動「火災預防自治條例」修法及高風險場所納管制度以來，不僅工廠倉儲火災件數逐年下降，更透過「火災衝擊量化指標系統」，首度以數據呈現火災對社會與環境造成之實質衝擊亦同步減輕，展現源頭治理與科技防災的具體成效。

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消防局與環保局共同開發「火災衝擊量化指標系統」。圖：消防局提供

消防局指出，桃園工廠及倉庫火災案件數由109年最高峰166件，逐年降至113年77件、114年56件，降幅逾六成；115年1至8月再降至32件，較114年同期減少13.5%，創十年新低。過去衡量防災成效多僅以案件數量作為指標，然而案件數相近的年度，實際造成之救災動員、人員傷亡、財物損失及空氣污染影響程度可能有明顯差異，單看件數難以完整反映政策效果。

為此，消防局與環保局共同開發「火災衝擊量化指標系統」，整合救災歷程、救災人車、傷亡人數、損害規模、空污高峰及空污範圍六項構面，以「綜合衝擊雷達圖」量化呈現每一場火災之整體影響程度。以近兩個完整年度比較，113年綜合衝擊均分為6.7分，114年則降為6.1分，案件數與綜合衝擊分數同步下降，顯示在案件數減少的同時，火災造成之人命、財產與環境衝擊也隨之收斂，並非僅是統計件數的減少。

消防局表示，此一指標未來將持續應用於跨年度、跨行政區之政策成效檢視，協助辨識高風險類型場所與區域，作為納管優先順序與稽查資源分配之參考依據，另相關量化成果也讓市民更了解桃園市在源頭減災與城市韌性治理上的具體進展。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園工廠倉庫火災創10年新低 消防局導入數據量化災害衝擊

火災 災害 桃園

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