影／苗栗通霄清晨驚傳命案！兄用電腦時遭弟持刀殺死

苗栗縣通霄鎮今天清晨驚傳兄弟命案，一名疑有情緒問題的謝姓男子不明原因持刀進入同住哥嫂三樓房內攻擊哥哥，造成哥哥當場死亡；警方獲報後趕抵現場，立即封鎖採證，並將涉案弟弟帶回警局釐清案情。

這起命案發生在通霄台1線（中山路）路旁住家，警方今天清晨5點10分左右接獲報案，報案人是兩人的母親。警方趕到現場時，發現49歲的哥哥倒臥在住處樓梯間，立即通知消防人員到場協助，不過消防人員到場發現哥哥已明顯死亡，並未送醫。

警方初步調查，死者案發前在三樓房間使用電腦，之後卻遭弟弟攻擊，受傷後倒臥在二、三樓的樓梯間；至於涉嫌行凶的48歲弟弟，則被發現在二樓房間內，警方隨即將人帶回偵辦。

據了解，死者原本在台中幼獅工業區工廠工作，近年因工廠外移失業，目前賦閒在家，同住的未婚弟弟則以打零工維生，兩兄弟共同扶養年邁母親並同住一屋簷下，因弟弟有精神狀況，兄弟之間平日多有口角爭執，未料卻發生家庭悲劇。

警方也在嫌犯房間發現疑似精神方面的藥物，目前已進一步調查相關用藥情形。不過，嫌犯是否有精神疾病、案發當時的狀態，以及兄弟兩人之間是否曾發生爭執，仍有待警方進一步釐清。

警方趕到現場時，發現死者倒臥在住處樓梯間，全案正由警方採證調查中。記者吳傑沐／攝影