聽新聞
0:00 / 0:00
影／苗栗通霄清晨驚傳命案！兄用電腦時遭弟持刀殺死
苗栗縣通霄鎮今天清晨驚傳兄弟命案，一名疑有情緒問題的謝姓男子不明原因持刀進入同住哥嫂三樓房內攻擊哥哥，造成哥哥當場死亡；警方獲報後趕抵現場，立即封鎖採證，並將涉案弟弟帶回警局釐清案情。
這起命案發生在通霄台1線（中山路）路旁住家，警方今天清晨5點10分左右接獲報案，報案人是兩人的母親。警方趕到現場時，發現49歲的哥哥倒臥在住處樓梯間，立即通知消防人員到場協助，不過消防人員到場發現哥哥已明顯死亡，並未送醫。
警方初步調查，死者案發前在三樓房間使用電腦，之後卻遭弟弟攻擊，受傷後倒臥在二、三樓的樓梯間；至於涉嫌行凶的48歲弟弟，則被發現在二樓房間內，警方隨即將人帶回偵辦。
據了解，死者原本在台中幼獅工業區工廠工作，近年因工廠外移失業，目前賦閒在家，同住的未婚弟弟則以打零工維生，兩兄弟共同扶養年邁母親並同住一屋簷下，因弟弟有精神狀況，兄弟之間平日多有口角爭執，未料卻發生家庭悲劇。
警方也在嫌犯房間發現疑似精神方面的藥物，目前已進一步調查相關用藥情形。不過，嫌犯是否有精神疾病、案發當時的狀態，以及兄弟兩人之間是否曾發生爭執，仍有待警方進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。