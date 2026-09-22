剛上國小男童放學迷路 清水警尋獲安撫：警察是來保護你

台中市沙鹿區1名剛上國小男童日前放學後，因家長較晚到校接送，他趁學校老師未注意時自行離開校園徒步返家卻迷路，警方地毯式搜查下，25分鐘後在街頭找到迷路男童，員警安撫他「不要緊張，警察是來保護你的。」

當時男童徒步近1小時仍找不到回家的路，家長趕抵學校未見男童，在周邊搜尋無果後，神色慌張向中市清水警分局明秀派出所報案請求警方協尋。

清水警分局明秀所接獲報案後立即啟動尋人機制，並通報線上勤務人員全力協尋，員警曾裕翔接獲通報後，在校園周邊繞巡，並逐步擴大搜尋範圍，在警方地毯式搜查下，約25分鐘後在沙鹿區鎮南路二段與自由路口發現該名獨自徘徊的男童。

警方上前關懷詢問男童時，他情緒緊張，不斷向員警表示要找阿嬤，員警安撫其情緒，「是你阿嬤請我們來找你的，不要緊張，警察是來保護你的！」隨後將男童帶回派出所休息並提供水分。男童父親接獲通知後趕赴派出所接回，感謝警方高效率尋回其子。

據了解，男童住家原本離學校走路不到5分鐘，他剛入學不熟路況走錯方向，走了近1小時。清水警分局明秀派出所長甘致宇呼籲，民眾若在街頭發現疑似走失或獨自徘徊的兒童，請立即撥打「110」報案專線，發揮社區守望相助的精神，讓警方能在黃金時間內介入協助。