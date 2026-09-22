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三重燒肉店4年3次火災 網友質疑消防安檢

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北市三重區重新路二段連鎖燒肉店「燒肉Smile」前晚發生火災，顧客在混亂中從二樓跳下逃生，所幸僅受輕傷。有網友質疑店家消防安檢有問題，新北市消防局回應，最近一次抽查是去年五月，消防設備均合格，確切起火原因待調查。

築間公司發布公告表示，此次事故有八名顧客、一名員工送醫檢查，均無重大傷勢，將持續關心，並全力配合主管機關釐清事故原因。公司有投保火災保險，會依實際損失辦理賠，火災事件對整體營運及財務業務無重大影響。

警方調查，新北市消防局前晚八時十八分接獲報案，三重區重新路二段一家燒肉店的桌子、鍋子起火，火勢及濃煙大量竄出，並延燒至二樓。二樓有多位顧客疑因受不了濃煙及高溫，情急下從二樓處跳下，一名男子腰椎及腳踝疼痛，其他八人均意識清楚，無明顯外傷。

經灌救火勢在晚間八時四十二分撲滅，燃燒一樓至三樓，起火點是店內桌子及鍋具。因燒肉店三樓為鐵皮加蓋當倉庫，裡頭堆放的物品不斷復燃，消防人員殘火處理直到昨天清晨五時許才徹底將火勢撲滅。

有網友指，該燒肉店二○二三年十一月十一日及二○二四年七月十二日都曾發生火警，所幸均無人受傷，曾到該店用餐的民眾至燒肉店Google地圖上發布評論直指，吃到一半失火，火災警報沒響，灑水器也沒啟動，直呼「太可怕了，烤肉烤到火警，是不是消防安檢有問題」。

新北市消防局回應，起火的燒肉店為一至三樓建築物，一、二樓作為餐廳，三樓是倉庫，最近一次抽查消防設備是去年五月，當時均合格。

火災 三重 燒肉

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