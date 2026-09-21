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枋寮台1線4車連環撞…貨車側翻橫躺路口 5人傷、3人送醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉台1線與中華路口今晚近7時發生4車連環車禍，其中一輛貨車側翻橫躺路口，3男2女受傷，意識清醒，其中3男送醫，一人傷勢較嚴重左腳骨折。4車駕駛酒測值均為零，車禍原因待警方調查。

今晚6時48分，警方接獲報案枋寮鄉台1線與中華路口發生連環車禍，38歲廖姓男子駕駛營業小貨車，沿台1線南下，疑未注意車前狀況，追撞路口左轉由47歲李男駕駛的租賃轎車，貨車失控側翻，波及到對向70歲陳男駕駛轎車與37歲劉男駕駛自用小貨車。

廖男駕駛營業小貨車失控側覆橫躺路口，現場散落物品與油漬，消防人員獲報後，貨車司機廖男受困，將受困的廖男救出，左大腿骨折，車禍造成5人受傷，其中3男送枋寮醫院救治。

4名車輛的駕駛酒測值均為零，警方呼籲，行車時保持專注，避免疲勞或分心駕駛，以免因疏忽造成事故，危及自身與其他用路人安全。

屏東縣枋寮鄉台1線與中華路口今晚近7時發生4車連環車禍，其中一輛貨車側翻橫躺路口，造成 5人受傷。圖／讀者提供
屏東縣枋寮鄉台1線與中華路口今晚近7時發生4車連環車禍，其中一輛貨車側翻橫躺路口，造成 5人受傷。圖／讀者提供

屏東縣枋寮鄉台1線與中華路口今晚近7時發生4車連環車禍，其中一輛貨車側翻橫躺路口，造成 5人受傷。圖／讀者提供
屏東縣枋寮鄉台1線與中華路口今晚近7時發生4車連環車禍，其中一輛貨車側翻橫躺路口，造成 5人受傷。圖／讀者提供

車禍 酒測 失控

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