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嘉市焚化爐外包工程工安意外 工人遭板模撞擊「送醫不治」待解剖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義焚化爐一處外包營建工程19日發生死亡工安意外，吳姓工人遭吊掛中的板模掉落撞擊身體左側，當下仍有意識且能正常對答，在工地旁休息後才因頭暈由工人陪同就醫，不料經急救仍宣告不治。檢警相驗發現吳男外觀僅有挫傷、無明顯致命傷勢，預定23日解剖釐清確切死因。

檢警調查，事故發生於19日下午3時40分許，當時焚化爐外包工程正在進行板模吊掛作業，由劉姓男子駕駛起重機，吳男則在現場負責指揮。

吊掛過程中，板模疑似擦撞鷹架後歪斜，隨即掉落地面，並撞擊位於下方的吳男身體左側。吳男遭撞後並未立即失去意識，仍可正常與人對答，因此先在工地旁休息。

不料吳男之後出現頭暈等不適症狀，其他工人見狀陪同送醫治療，但病況急轉直下，經院方急救後，於當天下午5時35分宣告不治，從事故發生到死亡不到2小時。

嘉義地檢署表示，檢警20日會同法醫進行相驗，由於死者身體外觀僅發現挫傷，沒有明顯傷勢足以直接判斷死因，因此安排23日上午解剖，進一步確認吳男死亡原因及傷勢與死亡間的關聯。

由於事故涉及工地作業安全，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心已介入調查，將進一步釐清吊掛作業及現場安全措施等情形。負責操作起重機的劉男則涉及過失致死罪嫌，相關責任仍待檢警調查釐清。

板模掉落撞擊身體左側，嘉市焚化爐工人送醫不治23日解剖。聯合報系資料照
板模掉落撞擊身體左側，嘉市焚化爐工人送醫不治23日解剖。聯合報系資料照

焚化爐 工人 工程 嘉義

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