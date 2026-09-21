921國家防災日…南消與賣場攜手推「防災專區」 舉辦短影音創作比賽

今天為921國家防災日，上午9時21分中央發布「國家級警報」地震速報演練，台南市消防局消防局也攜手在地賣場，結合小北百貨、全聯福利中心、振宇五金及大遠百等台南在地實體賣場，於9月共同落實推動「防災專區」；並推廣市府國家防災日短影音創作比賽，提升防災準備。

消防局指出，專區內將防颱、防震所需的緊急避難包、手電筒、飲用水、乾糧及緊急醫療用品一併陳列，讓市民在日常購物時，能便利地一次購足生活必備的防災物資；藉此提醒大眾定期檢視、更新家中的緊急避難包，落實「平時多一分準備，災害少一分傷害」的防救災理念。

另外，台南市災害防救辦公室為提高市民的防災警覺心並落實防災準備，特別舉辦國家防災日短影音創作比賽「揹上包，然後呢？我的避難實測」（https://forms.gle/ZTxz2ze3K3pHcCQf7），此次比賽將選出特優、優等、佳作、人氣獎共25名，獎品豐富，歡迎民眾報名參加。

消防局指出，創作內容簡單明確，民眾只要拍攝從住家出發、實際步行至最近的避難收容處所，以最長30秒的短影音，呈現呈現所需時間及實測心得；透過每一次實際演練，讓防災知識真正落實於日常生活， 比賽詳情可參見臉書粉絲專頁「台南防災大特寫」。

消防局長楊宗林呼籲，地震發生第一時間「保護頭頸部」是保命關鍵，切勿盲目奔跑或搭乘電梯，請市民下載「消防防災e點通APP」獲取第一手正確防災資訊。

市長黃偉哲表示，透過平時的演練與溝通，能大幅降低受災風險，建議市民應利用國家防災日這天，與家人花5到10分鐘討論家庭避難計畫，約定緊急會合地點，並提早準備好3天份的乾糧、飲用水以及手電筒等防災物資，民將防災演練內化為生活習慣。

市長黃偉哲表示，透過平時的演練與溝通，能大幅降低受災風險。圖／消防局提供

消防局指出，台南市災害防救辦公室為提高市民的防災警覺心並落實防災準備，特別舉辦國家防災日短影音創作比賽「揹上包，然後呢？我的避難實測」。圖／消防局提供

消防局指出，台南市災害防救辦公室為提高市民的防災警覺心並落實防災準備，特別舉辦國家防災日短影音創作比賽「揹上包，然後呢？我的避難實測」。圖／消防局提供

消防局長楊宗林呼籲，地震發生第一時間「保護頭頸部」是保命關鍵，切勿盲目奔跑或搭乘電梯。圖／消防局提供