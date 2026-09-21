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影／29歲酒駕男遇南警攔查加速逃…員警被擦撞連開二槍 追到住家逮人
29歲羅姓男子從昨天晚間飲酒到今天凌晨，仍開車上路，經過台南市中西區成功路、公園路口時，因未開大燈被轄區巡邏員警注意，上前要求盤查；羅拒不受檢，加速逃逸，還擦撞到員警，警方立即對車身連開二槍，羅一路逃回永康住家，仍被警方追上，確認酒測值超標，逮捕送辦。
台南市警第二分局副分局長陳勇志說明，今天凌晨1時許，民權派出所員警執行巡邏勤務，於成功路、公園路口發現1輛轎車未開啟大燈，並於長榮路、開元路口追上攔查，要求停車受檢；駕駛拒不配合且衝撞員警，情況急迫下，員警立即使用槍械射擊2槍，該車仍加速逃逸。
警方通報攔截圍捕後，追查發現肇事車輛一路開回永康區與父母同住的住家，前往將駕駛人羅姓男子緝捕到案；經酒測確認數值超標，羅是因飲酒後開車而拒絕受檢，當得知有擦撞到員警導致擦挫傷，才連忙致歉，詢問後依公共危險及妨害公務等罪嫌移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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