新北OHCA康復率達12.15% 16年累計救活3117人…新北消防局串聯生命之鏈

新北市消防局今天舉辦「鏈結生命．救護革新-2026新北緊急救護研討會」，消防署、急救責任醫院及各縣市消防局也到場參與，會中聚焦報案辨識、精準派遣、重症處置及院前輸血四大主軸，串聯完整生命之鏈展現新北市持續精進緊急救護服務的成果。

研討會由新北市副市長朱惕之主持，除專業課程交流外，也安排與會貴賓參觀全台最先進的緊急應變指揮學院（ERCA）及緊急救護學院（EMTA），展示救護競賽擬真環景、無人機血液運送及院前輸血等情境應用，讓與會人員深入了解新北市在救護訓練、科技應用及高階救護等面向的推動成果，並透過跨縣市及跨醫療體系交流，共同提升緊急醫療救護服務品質，為民眾建立更即時、更專業、更完整的生命保障網絡。

朱惕之表示，新北市救護案件每年超過24萬多件，平均每日約670件，數量為全國之最。OHCA康復出院率從2010年3.1%提升至2026年6月12.15%，累計救活3117人。

消防局長陳崇岳提到，新北市亦持續推動高階救護與醫療前移，包括2020年全國首創高階救護機動支援隊（EMT-P+），針對危急救護案件提供即時支援；2021年起全面啟動新北市線上101台科技行動智能救護車；2023年推動消防車輛運送AED（PUA）、2024年協調警察運送AED（POA），逐步建立多元AED救援網絡；2025年進一步推動院前ECMO啟動機制，並於今年與亞東醫院合作推動Doctor Car計畫，讓醫療團隊更早抵達現場，將高階醫療能力向前延伸。未來也將持續推動院前輸血等重症救護措施，逐步完善新北市報案辨識、精準派遣、現場救護、醫療前移的生命之鏈。

新北市副市長朱惕之致贈紀念瓷盤。記者黃子騰／翻攝

救護教官進行擬真環景教室介紹。記者黃子騰／翻攝

救護科技及院前醫療展演。記者黃子騰／翻攝