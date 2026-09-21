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哪個師傅被押？基隆看守所收容人手作蛋黃酥熱銷 網急喊：別放他出去
法務部矯正署基隆看守所推動技能訓練，中秋節前開賣收容人製作的蛋黃酥。有人覺得好吃，在社群稱「是不是押了什麼厲害的收容人」、「不要放他出去（大誤）」。所方今天表示，目前訂單滿載，若節後持續有需求，將評估轉為常態性產品。
有網友在Threads上傳基隆看守所出品的蛋黃酥，稱「基隆看守所是不是押了什麼厲害的收容人，蛋黃酥太好吃了吧！不要放他出去（大誤）」。有人留言戲稱，是不是哪家知名餅店的師傅被抓進來了。還有人秀出新竹監獄的蛋黃酥照片，也說「好吃」。
基隆看守所成立的「鱟江烘焙坊」，空間約3坪，內設3座烤箱。今年的蛋黃酥由2名收容人擔任「作業服務員」，1人曾在飯店任職，另1人名完全無烘焙經驗，經由看守所邀請專業講師開設技能訓練課程，成為今年製作蛋黃酥的主力。
兩名「作業服務員」今天在烘焙坊內，持續製作蛋黃酥，熟練的將一盤盤刷上蛋黃液、撒上芝麻的蛋黃酥送入烤箱25至30分鐘，過程中通常要翻面兩次，確保受熱均勻。透過精準控制火候，使外皮與底部達到理想的酥脆口感，才能達到「上面酥、下面酥、中間香」的最佳狀態。
基隆看守所秘書萬世強感謝消費者對視同作業服務員的肯定，期盼能轉化為受容人順利復歸社會的力量。所方始終將食品安全與品質放在首位，蛋黃酥原本規畫為節慶限定產品，但因過嚴格製程把關，廣受歡迎。受限於場地與人力，目前訂單滿載，若節後持續有訂購需求，會評估轉為常態性產品。
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