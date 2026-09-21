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遊覽車載40人返北突失控！花蓮台9線連撞2車釀3傷 紅車前後夾擊慘變形

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

<a href='/search/tagging/2/花蓮' rel='花蓮' data-rel='/2/177455' class='tag'><strong>花蓮</strong></a>縣新城鄉昨晚發生一起<a href='/search/tagging/2/遊覽車' rel='遊覽車' data-rel='/2/148327' class='tag'><strong>遊覽車</strong></a>連環追撞事故，遊覽車追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成3人受傷。圖／民眾提供
花蓮縣新城鄉昨晚發生一起遊覽車連環追撞事故，遊覽車追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成3人受傷。圖／民眾提供
花蓮縣新城鄉台9線178.5公里處，昨晚發生一起遊覽車連環追撞事故，劉姓男子駕駛遊覽車沿台9線北上，卻疑似身體不適，追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，因撞擊力道大，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成薛男與車上3名乘客受傷，無生命危險，詳細肇事原因尚待警方調查。

新城分局副局長潘昱戎表示，昨晚6時許，台9線南向北車道一輛營業大客車，不慎追撞前方兩輛停等紅燈的自小客車，造成自小客車駕駛及乘客受傷送醫，分局獲報立即到現場處理。

62歲劉姓男子駕駛遊覽車，載送40人新北三峽親友旅遊團北上前往新北市，疑身體不適，未注意前方停等紅燈車輛不慎追撞，由於遊覽車追撞加上撞上前方黑車，導致紅車車上58歲薛姓駕駛、乘客黃姓女子、王姓男子與薛姓女子腳部與頸部扭挫傷，遊覽車上與黑車50歲曾姓駕駛沒有受傷。

由於強烈撞擊，大量車體零件散路一地，遊覽車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，夾在中間的紅色車輛，在前後夾殺下，車頭與車尾嚴重凹陷，最前面的黑色車輛後車廂也有大面積凹陷。

警方獲報趕抵現場，經實施酒測，3名駕駛酒精濃度均為0，且均持合格駕照，已依規定針對劉姓駕駛採尿送驗，以釐清有無毒品反應，詳細肇事原因及責任歸屬尚待警方進一步調查釐清

新城警分局呼籲，駕駛人應隨時注意前方車況，保持適當安全距離，且切勿有酒駕、毒駕、疲勞駕駛、超速等違規行為，以共同維護道路交通安全。

花蓮縣新城鄉昨晚發生一起遊覽車連環追撞事故，遊覽車追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成3人受傷。圖／民眾提供
花蓮縣新城鄉昨晚發生一起遊覽車連環追撞事故，遊覽車追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成3人受傷。圖／民眾提供

花蓮縣新城鄉昨晚發生一起遊覽車連環追撞事故，遊覽車追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成3人受傷。圖／民眾提供
花蓮縣新城鄉昨晚發生一起遊覽車連環追撞事故，遊覽車追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成3人受傷。圖／民眾提供

花蓮縣新城鄉昨晚發生一起遊覽車連環追撞事故，遊覽車追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成3人受傷。圖／民眾提供
花蓮縣新城鄉昨晚發生一起遊覽車連環追撞事故，遊覽車追撞前方剛紅燈起步、薛姓男子駕駛的紅色自小客車，紅車再追撞前面曾姓男子駕駛的黑色自小客車，造成3人受傷。圖／民眾提供

遊覽車 失控 花蓮 車禍

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