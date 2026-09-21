影／台中神岡驚險擦撞車禍 汽機車疑碰撞騎士彈飛受傷

台中市神岡區今天發生汽機車疑碰撞車禍，機車女騎士彈飛後倒地受傷，警方檢測駕駛和騎士都沒酒駕，肇事原因仍調查中。

豐原警分局表示，今天上午7時53分接獲報案指稱，神岡區中山路發生交通事故，立即派員到場處理。經員警到場了解，30歲黃姓女子駕駛轎車，沿中山路外側車道往豐原方向行駛，與騎機車同向行駛的68歲陳姓女子，雙方於事故地點發生碰撞。

雙方駕駛均無酒駕情形，陳女手腳擦挫傷；詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通警察大隊進一步調查分析釐清。豐原分局社口小隊長蔡榮輝呼籲，駕駛人行車時應隨時注意前方路況及周遭車輛動態，尤其是同向行駛時也應保持適當安全距離，切勿貿然變換車道或超車，落實防禦駕駛，共同維護行車安全。

台中市神岡區中山路今天發生車禍，汽機車疑碰撞後，騎士彈飛倒地受傷。圖／民眾提供