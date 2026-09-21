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桃園龍潭交流道橋下清潔隊回收區火警 大量濃煙衝向高速公路
國道三號龍潭交流道下方桃園清潔隊停車場和暫置區，今天中午冒出大量濃煙，高速公路來往車輛都可以看到怵目驚心的黑煙往上竄，消防隊據報後調派多輛救災車趕往現場，火勢不到半小時被控制，無人受傷，初步研判為堆置物自燃，確切原因還要進一步釐清。
議員徐玉樹也目睹這場火警，表示火場就在龍潭北二高橋下，也就是龍潭清潔隊公務車輛的停放區，中午約11點15分，平時沒停車單純暫時放置回收物的位置發生大火，現場堆放物有一些是彈簧床墊，還有一些嬰兒車、代步車，不明原因冒出火光，在大風的助長下火勢非常大，旁邊是住宅區，上面剛好是高速公路，大量的濃煙和火光很嚇人，消防人車趕到後不到半小時就控制火勢，12時撲滅。
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