桃園龍潭交流道橋下清潔隊回收區火警 大量濃煙衝向高速公路

台中檢警偵辦泰籍女子阿思冰屍案，查出阿思在本月初抵台，疑在12日遭吳姓男子勒斃後，藏屍在台中市七期商辦大樓的冰櫃內，19日遺體尋獲，吳遭檢方依殺人罪聲押獲准。全案在死者「頭七」偵破，命理師楊登嵙說，亡者遭遇不測者往往執念深、怨氣重，「頭七」返回陽間時，會透過託夢、化身昆蟲動物，或讓員警、檢察官、法醫甚至第三人發現蛛絲馬跡，指引關鍵線索；此案適逢遇害第7天宣告偵破，帶有「天網恢恢，疏而不漏」的民俗色彩。

2026-09-21 10:56