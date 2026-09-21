三重燒肉店大火網友質疑消防安檢 新北消防局：設備抽查均合格

消防人員到場灌救。記者黃子騰／翻攝 新北市三重區重新路二段知名連鎖燒肉店「燒肉Smile」昨晚驚傳火警，9名正在用餐的民眾嚇得跳樓逃生，所幸僅受輕傷。有網友質疑燒肉店消防安檢有問題，新北市消防局表示，去年5月最近一次抽查消防設備均合格，至於確切起火原因仍待調查。

新北市消防局昨晚8時18分接獲報案，三重區重新路二段1間燒肉店桌子、鍋子起火，火勢及濃煙大量竄出並延燒至2樓。此時在2樓有9名民眾疑因受不了濃煙及高溫從2樓處跳下，其中1名男子腰椎跟腳踝疼痛，其他8人均意識清醒無明顯外傷。

經消防人員灌救後火勢於昨晚8時42分撲滅，燃燒1樓至3樓，初步勘查火場發現起火點是燒肉店內的桌子及鍋具。但因燒肉店3樓鐵皮加蓋處作為倉庫，裡面堆放的物品不斷復燃，消防人員持續進行殘火處理，今晨5時許才徹底將火勢撲滅，確切起火原因仍待火調人員調查釐清。

但有網友翻出該間燒肉店於2023年11月11日及2024年7月12日都曾發生火警，所幸均無人受傷，曾到該店用餐的民眾至燒肉店Google地圖上發布評論直指吃到一半失火，火災警報也沒響，灑水器也沒灑水下來。「太可怕了。這家安檢有過嗎」、「烤肉烤到火警 這家消防安檢有問題」、「吃燒肉吃到發生大火 店員消防意識太差，差點被火燒死。」

對此新北市消防局回應指出，起火的燒肉店為1至3樓建築物，1、2樓作為餐廳，3樓是倉庫，昨晚這起火警燃燒面積約250平方公尺，據查該店去年5月最近一次抽查消防設備均合格，確切起火原因仍待火調人員調查。