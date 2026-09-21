網傳台3線當賽道過彎衝對向 兩機車驚險閃避幸未對撞

近期於網路社群平台，有民眾發布行車紀錄器影像指出，在苗栗縣獅潭鄉台3線約118公里處，有普重機車行經彎道路段時，跨越雙黃線駛入對向車道，造成對向機車閃避，雙方驚險擦身而過，所幸未造成人員受傷或交通事故。

轄區大湖警分局表示，經初步檢視影像，該普重機車當時由北往南方向行駛，行經該路段時，有高速過彎並跨越雙黃線駛入對向車道之危險駕駛行為，將通知該車駕駛人到案說明，並進一步釐清車輛行駛軌跡、實際行為態樣及相關事證。

原PO發文「騎車量力而為，就差那麼一咪咪，就被你處理掉了，重點你還在顧著看自己的路線，不顧其其他人。」還有網友留言舉證「太誇張了，我前面2台，包含自己都被嚇一跳！」

警方強調，違規行為如查證屬實，將依道路交通管理處罰條例依法舉發；如涉及刑事責任，亦將依法偵辦。

大湖警分局也呼籲，台3線部分路段彎道多、視距有限，駕駛人行經山區道路應依速限行駛，切勿跨越雙黃線、任意駛入對向車道或從事競速、競技等危險行為。道路是供所有用路人安全通行的公共空間，切勿將道路當成競速賽道，避免因一時逞快造成無法挽回的事故。

原PO指出，對方機車行經彎道路段時，跨越雙黃線駛入對向車道，雙方驚險擦身而過，幸未發生對撞。圖／警方提供