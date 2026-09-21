快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

影／竹東市場驚魂事故！自小客倒車撞攤釀4傷 引發瓦斯桶起火

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東市場昨天晚間發生一起驚悚交通事故。一輛自小客車在倒車時不慎撞擊路旁攤販，不僅造成4名民眾受傷，更一度引發攤販瓦斯桶起火，場面相當危急。新竹縣政府消防局接獲報案後迅速派員到場，隨後關閉瓦斯並進行分流送醫，所幸傷者經處置後均無大礙。

新竹縣消防局於昨天晚間10時50分許接獲通報，指稱仁愛路與東林路口發生車禍且有人受傷，隨即派遣竹東分隊救護車趕赴現場並同步通報警方。受理過程中，消防局陸續掌握現場狀況，得知事故涉及攤販瓦斯桶起火，立即加派消防車前往搶救。

消防人員趕抵現場後，確認係一輛自小客車倒車時失控撞撞上攤販，現場共有4名傷者急需救護。考量現場救護需求，消防局隨即增派2輛救護車到場支援，並進行現場安全防護與傷患初步救護。經消防人員及時應變關閉瓦斯，現場火勢迅速獲得控制，未再擴大。

竹東派出所所長許甫任表示，本起事故為林姓男子駕駛自小客車於該路口倒車時，不慎撞擊4名行人釀傷。經警方實施酒測，林男酒測值為0，已排除酒駕及毒駕情事，詳細事故原因仍待進一步釐清。

4名傷患經現場評估與緊急處置後，採分流送醫治療：其中2名創傷患者分別送往竹東台大醫院及台北榮民總醫院新竹分院；另2名燒燙傷患者則送往中國醫藥大學新竹附設醫院救治。

竹東分局呼籲，駕駛人在倒車時務必仔細確認車輛四周及後方狀況，切勿因視線死角而引發危險，以共同維護用路人安全。

竹縣消防局也提醒，駕駛行經市場、攤販集中區或人車密集路段時應減速慢行；攤商使用桶裝瓦斯時，則應妥善固定並注意放置位置及周邊防護，降低因外力撞擊導致瓦斯外洩或起火的風險。若不幸發生瓦斯外洩或火警，民眾應保持冷靜、儘速遠離危險區域，並第一時間撥打119求助。

新竹縣竹東市場昨天晚間發生一起驚悚交通事故。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹東市場昨天晚間發生一起驚悚交通事故。圖／新竹縣消防局提供

輛自小客車在倒車時不慎撞擊路旁攤販，不僅造成4名民眾受傷，更一度引發攤販瓦斯桶起火，場面相當危急。圖／新竹縣消防局提供
輛自小客車在倒車時不慎撞擊路旁攤販，不僅造成4名民眾受傷，更一度引發攤販瓦斯桶起火，場面相當危急。圖／新竹縣消防局提供

市場 攤販 新竹 車禍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣竹東自小客倒車撞攤販 釀2外傷2燒燙傷

前立委廖國棟台東開車疑身體不適 自撞分隔島路燈「撞斷」送醫

台中大里火燒車 轎車駕駛座有1焦屍

中華紙漿廠大火延燒5小時 警消、直升機投水38噸終控制火勢

相關新聞

三重燒肉店大火網友質疑消防安檢 新北消防局：設備抽查均合格

新北市三重區重新路二段知名連鎖燒肉店「燒肉Smile」昨晚驚傳火警，9名正在用餐的民眾嚇得跳樓逃生，所幸僅受輕傷。有網友質疑燒肉店消防安檢有問題，新北市消防局表示，去年5月最近一次抽查消防設備均合格，至於確切起火原因仍待調查。

桃園龍潭交流道橋下清潔隊回收區火警 大量濃煙衝向高速公路

國道三號龍潭交流道下方桃園清潔隊停車場和暫置區，今天中午冒出大量濃煙，高速公路來往車輛都可以看到怵目驚心的黑煙往上竄，消防隊據報後調派多輛救災車趕往現場，火勢不到半小時被控制，無人受傷，初步研判為堆置物自燃，確切原因還要進一步釐清。

北市2男全身多處割傷皆意識不清 分別送醫詳情待查

台北市中山區建國北路二段今早11時許有2名男子被發現全身多處割傷，救護人員獲報到場，發現2人分別年約40、30歲，皆意識不清，分送台大、馬偕醫院救治，警方初步發現現場留有一把水果刀，2人身分未明，正積極清查中，詳細案情待釐清。

影／竹東市場驚魂事故！自小客倒車撞攤釀4傷 引發瓦斯桶起火

新竹縣竹東市場昨天晚間發生一起驚悚交通事故。一輛自小客車在倒車時不慎撞擊路旁攤販，不僅造成4名民眾受傷，更一度引發攤販瓦斯桶起火，場面相當危急。新竹縣政府消防局接獲報案後迅速派員到場，隨後關閉瓦斯並進行分流送醫，所幸傷者經處置後均無大礙。

頭七破案…泰籍女遭勒斃藏台中商辦冰櫃 民俗專家：亡者指引線索

台中檢警偵辦泰籍女子阿思冰屍案，查出阿思在本月初抵台，疑在12日遭吳姓男子勒斃後，藏屍在台中市七期商辦大樓的冰櫃內，19日遺體尋獲，吳遭檢方依殺人罪聲押獲准。全案在死者「頭七」偵破，命理師楊登嵙說，亡者遭遇不測者往往執念深、怨氣重，「頭七」返回陽間時，會透過託夢、化身昆蟲動物，或讓員警、檢察官、法醫甚至第三人發現蛛絲馬跡，指引關鍵線索；此案適逢遇害第7天宣告偵破，帶有「天網恢恢，疏而不漏」的民俗色彩。

網傳台3線當賽道過彎衝對向 兩機車驚險閃避幸未對撞

近期於網路社群平台，有民眾發布行車紀錄器影像指出，在苗栗縣獅潭鄉台3線約118公里處，有普重機車行經彎道路段時，跨越雙黃線駛入對向車道，造成對向機車閃避，雙方驚險擦身而過，所幸未造成人員受傷或交通事故。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。