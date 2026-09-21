影／竹東市場驚魂事故！自小客倒車撞攤釀4傷 引發瓦斯桶起火

新竹縣竹東市場昨天晚間發生一起驚悚交通事故。一輛自小客車在倒車時不慎撞擊路旁攤販，不僅造成4名民眾受傷，更一度引發攤販瓦斯桶起火，場面相當危急。新竹縣政府消防局接獲報案後迅速派員到場，隨後關閉瓦斯並進行分流送醫，所幸傷者經處置後均無大礙。

新竹縣消防局於昨天晚間10時50分許接獲通報，指稱仁愛路與東林路口發生車禍且有人受傷，隨即派遣竹東分隊救護車趕赴現場並同步通報警方。受理過程中，消防局陸續掌握現場狀況，得知事故涉及攤販瓦斯桶起火，立即加派消防車前往搶救。

消防人員趕抵現場後，確認係一輛自小客車倒車時失控撞撞上攤販，現場共有4名傷者急需救護。考量現場救護需求，消防局隨即增派2輛救護車到場支援，並進行現場安全防護與傷患初步救護。經消防人員及時應變關閉瓦斯，現場火勢迅速獲得控制，未再擴大。

竹東派出所所長許甫任表示，本起事故為林姓男子駕駛自小客車於該路口倒車時，不慎撞擊4名行人釀傷。經警方實施酒測，林男酒測值為0，已排除酒駕及毒駕情事，詳細事故原因仍待進一步釐清。

4名傷患經現場評估與緊急處置後，採分流送醫治療：其中2名創傷患者分別送往竹東台大醫院及台北榮民總醫院新竹分院；另2名燒燙傷患者則送往中國醫藥大學新竹附設醫院救治。

竹東分局呼籲，駕駛人在倒車時務必仔細確認車輛四周及後方狀況，切勿因視線死角而引發危險，以共同維護用路人安全。

竹縣消防局也提醒，駕駛行經市場、攤販集中區或人車密集路段時應減速慢行；攤商使用桶裝瓦斯時，則應妥善固定並注意放置位置及周邊防護，降低因外力撞擊導致瓦斯外洩或起火的風險。若不幸發生瓦斯外洩或火警，民眾應保持冷靜、儘速遠離危險區域，並第一時間撥打119求助。

新竹縣竹東市場昨天晚間發生一起驚悚交通事故。圖／新竹縣消防局提供