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三重台一線高架4車連環撞6人傷 往北市方向全線癱瘓2小時
新北市三重區台一線高架路段今早發生4車連環車禍，28歲黃男開車行經該處時，疑因操作不當擦撞前方劉男的車輛，接著再撞上52歲李男及32歲周男的轎車釀成6人受傷，所幸均無大礙，但也造成台一線往北市方向嚴重壅塞，直到10時33分才排除。
三重警分局今天上午8時39分接獲報案，三重區台一高架往北市方向汽車道發生車禍，警員獲報到場立即進行交通疏導，經查黃男開車行駛在外側車道時，疑因操控不當與前方同向的劉男駕駛的轎車發生碰撞，接著再碰撞前方李男、周男駕駛的車輛，釀成4車連環撞，共有6人受傷送醫，所幸均輕傷無大礙。
警方對4車駕駛進行酒測發現均未喝酒，但因這起車禍占用車道，導致台一線高架往北市全線癱瘓，三重警加派警力到場進行交通管制、疏導車流，現場於10時33分恢復順暢，車禍確切肇責歸屬正由警方調查釐清中。
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