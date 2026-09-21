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頭七破案…泰籍女遭勒斃藏台中商辦冰櫃 民俗專家：亡者指引線索

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>市吳姓男子涉殺害<a href='/search/tagging/2/泰國' rel='泰國' data-rel='/2/103536' class='tag'><strong>泰國</strong></a>籍女友後，<a href='/search/tagging/2/藏屍' rel='藏屍' data-rel='/2/218718' class='tag'><strong>藏屍</strong></a>在行李箱內，帶回台中<a href='/search/tagging/2/商辦' rel='商辦' data-rel='/2/151282' class='tag'><strong>商辦</strong></a>大樓內的冰櫃藏屍。圖／翻攝照片
台中市吳姓男子涉殺害泰國籍女友後，藏屍在行李箱內，帶回台中商辦大樓內的冰櫃藏屍。圖／翻攝照片
台中檢警偵辦泰籍女子阿思冰屍案，查出阿思在本月初抵台，疑在12日遭吳姓男子勒斃後，藏屍在台中市七期商辦大樓的冰櫃內，19日遺體尋獲，吳遭檢方依殺人罪聲押獲准。全案在死者「頭七」偵破，命理師楊登嵙說，亡者遭遇不測者往往執念深、怨氣重，「頭七」返回陽間時，會透過託夢、化身昆蟲動物，或讓員警、檢察官、法醫甚至第三人發現蛛絲馬跡，指引關鍵線索；此案適逢遇害第7天宣告偵破，帶有「天網恢恢，疏而不漏」的民俗色彩。

楊登嵙表示，亡者去世後第7天，魂魄會由地方頭神或陰差帶領回陽間探望親人或告別。台灣多起重大懸案或命案，往往在頭七當天出現轉折或宣告破案，此次即是一例。

泰國籍女子阿思9月2日入境台灣，12日深夜在台北市西門町旅館，與吳男因感情糾葛，疑因談分手發生口角，遭吳男勒斃。吳男將遺體屈肢裝入30吋行李箱，開車南下運至他任職的台中市七期商辦大樓內，利用職務門禁權限推入辦公室，塞進提前購買的商用冰櫃冷凍，不知情的同事與冰櫃伴屍上班近一周。

阿思原定14日離境，泰國家屬無法聯繫，委託台灣同鄉友人向台北市警萬華分局報案。警方調閱監視器，發現吳男進出旅館時推著大行李箱，形跡可疑，隨即鎖定。雙北與台中檢警組成專案小組，攔下企圖潛逃的吳男，19日凌晨帶同至台中商辦辦公室起出遺體。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台中市吳姓男子涉殺害泰國籍女友後，藏屍在行李箱內，帶回台中商辦大樓內的冰櫃藏屍。圖／翻攝照片
台中市吳姓男子涉殺害泰國籍女友後，藏屍在行李箱內，帶回台中商辦大樓內的冰櫃藏屍。圖／翻攝照片

台中 商辦 楊登嵙 藏屍 泰國 殺人

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