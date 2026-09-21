6人登山團51歲團員左腳韌帶拉傷 空勤直升機飛南湖山屋救援

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機飛南湖山屋救援，載回一名男登山客，他因攀爬途中跌倒，造成左腳內側韌帶嚴重拉傷，患處腫脹且無法行走。圖／空勤總隊提供 6人登山團在台中和平區登山途中，一名男性登山客因攀爬時跌倒，左腳內側韌帶嚴重拉傷，患處腫脹且無法行走，台中市消防局申請空勤直升機救援，黑鷹直升機今天飛往南湖山屋載傷者下山，飛到台中東勢河濱公園，由消防隊救護車載到醫院治療。

台中市消防局今天凌晨4時2分獲報，台中巿和平區南湖山屋災害搶救案件，通知轄區梨山分隊整備完畢後出勤前往，由小隊長姚泳和帶隊要救援。據報該登山團一行6人，51歲男團員左腳內側韌帶拉傷無法行走，請求消防局救援，消防局今天申請空中救援。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，一名男性登山客因攀爬途中跌倒，造成左腳內側韌帶嚴重拉傷，患處腫脹且無法行走，現位於南湖山屋，因事故地偏遠，急待救援，請求航空器協助。

今天派出飛機編號NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛施建誠、副駕駛湯承暉、機工長顧一中，消防署特搜隊員孫寬耀、李法寬執勤，早上7時11分從清泉崗機場起飛，起飛後定向南湖山屋，到達目標區實施高、低空偵察後執行落地救援，完成落地，由特搜小隊長孫寬耀及隊員李法寬下機，協助傷患上機後，起飛前往東勢河濱公園，8時8分在東勢河濱公園落地，傷患下機交由地面救護車轉送醫院。