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台中大甲和外埔連續砸車引恐慌 警方查出財務糾紛逮5人
台中市大甲區和外埔區近日連續傳出砸車案引起恐慌，有被害人上網PO文讉責砸車者；大甲警分局今天說明，砸車案起因雙方財務糾紛，專案小組全力追查，將涉案5名犯嫌全數查緝到案，並依法查扣木棒等作案工具，全案訊後依法移送偵辦。
大甲警分局表示，警方分別於本月18日及昨天凌晨接獲報案，分別指稱外埔區廍子路及大甲區水源路附近有民眾車輛遭毀損。分局獲報後第一時間啟動快打部隊警力趕赴現場，迅速掌握涉案車輛與人員動向。
經警方深入調查，本案起因係雙方財務糾紛，進而引發車輛毀損暴力事件。專案小組全力追查，昨天將涉案5名犯嫌全數查緝到案，並依法查扣木棒等作案工具，全案訊後依法移送偵辦。
大甲警分局強調暴力零容忍嚴正立場，任何暴力行為挑戰公權力，警方必傾全力嚴查究辦，全面淨化選前治安環境，展現維護社會秩序與市民安全的堅定決心。
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