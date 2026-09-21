台中大甲和外埔連續砸車引恐慌 警方查出財務糾紛逮5人

嘉義市一名7旬老翁下午騎機車出門買菜、加油後失聯，家人因老翁年事已高又有失智情形，焦急向警方報案。警方一路調閱監視器追查行蹤，直到深夜才發現疲憊的老翁仍騎著機車在市區道路行駛，趕緊上前攔下並送醫；從出門到被尋獲，老翁在外騎了8個多小時，始終找不到回家的路。

2026-09-21 09:10