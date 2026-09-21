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回家的路騎了8小時 嘉義7旬失智翁深夜仍在街頭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一名7旬老翁下午騎機車出門買菜、加油後失聯，家人因老翁年事已高又有失智情形，焦急向警方報案。警方一路調閱監視器追查行蹤，直到深夜才發現疲憊的老翁仍騎著機車在市區道路行駛，趕緊上前攔下並送醫；從出門到被尋獲，老翁在外騎了8個多小時，始終找不到回家的路。

警方表示，盧姓老翁日前下午4時許從住處騎機車外出，告知家人要買菜及為機車加油，之後便失去聯繫，妻子劉姓婦人不斷撥打電話均無人接聽。由於盧翁患有失智、重聽及慢性病，家人擔心發生意外，趕往嘉義市警局第二分局興安派出所報案，請求警方緊急協尋。

警方受理後立即調閱沿線路口監視器，清查盧翁行進方向。興安派出所警員陳俊友、鄭郁錡執行深夜巡邏及備勤勤務時，約晚間12時透過車牌辨識系統發現盧翁蹤跡，當時他仍騎著機車返回嘉義市區，沿世賢路一段行駛並經過港坪公園附近。

兩名警員立即駕駛巡邏車趕往附近搜尋，直到凌晨0時45分許，終於在博愛路二段發現盧翁騎車經過，立即上前攔下。從盧翁下午4時外出至被尋獲，已在外迷途超過8個小時。

警方發現盧翁精神狀況不佳，臉部、手部及腿部還有多處傷口，對於自己為何騎車、騎了多久、曾到過哪些地方及如何受傷均無法說清楚，立即通知救護人員將他送醫，同時聯繫家屬。

家屬表示，報案後親友也依警方提供的可能位置分頭尋人，整晚四處搜尋仍找不到盧翁，直到接獲警方尋獲通知才鬆了一口氣，家屬趕到後激動落淚。

第二分局表示，家中若有高齡或失智長者，應留意外出狀況，也可協助配戴防走失手鍊或隨身攜帶聯絡資訊，以利走失時警方或民眾迅速確認身分、聯繫家屬。

警方循監視器追查行蹤，深夜終於發現仍在市區騎車的失智老翁，上前將他攔下協助。圖／警方提供
警方循監視器追查行蹤，深夜終於發現仍在市區騎車的失智老翁，上前將他攔下協助。圖／警方提供

警方深夜尋獲迷途8個多小時的7旬老翁，發現他臉部、手部及腿部有多處傷口，救護人員到場協助處理傷勢後送醫。圖／警方提供
警方深夜尋獲迷途8個多小時的7旬老翁，發現他臉部、手部及腿部有多處傷口，救護人員到場協助處理傷勢後送醫。圖／警方提供

嘉義 失智 監視器 失聯

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