影／社區傳疑孩童淒厲哭聲 台中警消破門發現是老婦跌倒哭喊

台中市沙鹿區一處社區日前傳出陣陣淒厲疑似孩童哭聲，附近民眾急報案，台中市清水警分局清泉派出所員警獲報後迅速趕抵現場，

消防員和當地里長也趕到，消防隊員爬上二樓陽台進屋，打開屋門讓眾人搶救才發現，一名71歲行動不便老婦，她跌坐在廚房地板上無力起身在哭喊求救。

清水警分局員警獲報抵達社區後循聲辨位，確認聲音源自其中一棟建物二樓。警方上前敲門，屋內始終無人應門，且持續傳出高亢哭喊聲，警方研判屋內民眾急需協助，為避免發生憾事，第一時間通報當地里長及消防局派遣隊員到場支援救援。

經警消人員共同勘查評估後，由一名消防隊員爬上二樓陽台並從窗戶順利進入室內，開啟大門讓警消及里長進屋救援。眾人入內查看，發現一名71歲行動不便老婦跌坐在廚房地板上無力起身。

現場員警與救護人員安撫婦人情緒「阿嬤，我們來了！」經檢視老婦身體狀況，所幸並無明顯外傷。隨後聞訊趕回家的兒子將婦人攙扶至客廳休息，對警消與里長的及時救援表達由衷感謝。

救援過程中，因求哭聲高亢淒勵，警方與里長起初皆以為是孩童哭喊，經詢問樓下鄰居釐清後，才證實為老婦的求救聲。

清水分局清泉派出所長吳政和表示，家中如有需要照顧的長者，家屬應隨時注意其行為與生活情形。若無法隨時在旁照顧，建議家屬可於住處適當位置加裝遠端監視設備，以利即時掌握長者在家狀況與居家安全，共同打造安全的照護環境。

台中市沙鹿區一處社區傳出疑似孩童淒厲哭聲，清水警消破門發現是71歲行動不便老婦跌坐在廚房地板上，她無力起身哭喊。圖／警方提供