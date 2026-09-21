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94歲翁要為已故親友送行…步行力竭倒地 潭子警相助
台中市潭子區一名94歲老翁日前要到豐原區參加親友葬禮，送親友最後一程，他搭客運後再步行，因路途遙遠而體力不支跌倒，路人報案。警方到場協助，救護人員檢視，老翁腿部擦傷無大礙，警方立即聯繫家屬，剛好他女兒正在潭子分駐所報案協尋父親。
潭子分駐所本月18日上午10時接獲報案，潭子區大豐路一段民宅前有民眾跌倒需救護，巡邏勤務的警員曾資勝、郭福臨立即趕赴現場，發現老翁坐在路旁，疑似因體力不支。警方上前關懷詢問，老翁疑有失智，無法清楚表達身分及住處，所幸其隨身攜帶證件，經確認其為高齡94歲老翁。
老翁說他從家步行外出，要到豐原區參加親友葬禮，途中一度搭乘客運後再步行，因路途遙遠而體力不支跌倒。經救護人員檢視，僅腿部擦傷，並無大礙。警方立即聯繫家屬，恰巧其女兒正於潭子分駐所報案協尋。
家屬表示，父親平時獨居，雖每日探視，但因有輕微失智情形，過去曾有走失紀錄，卻未曾離家如此遙遠，這次距離約3公里，她感謝警方即時協助。
大雅警分局呼籲，家中若有高齡或失智長者，建議可配戴聯絡資訊或防走失配件，並多加留意其外出動向，以降低走失風險；警方亦將持續秉持為民服務精神，守護民眾安全。
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