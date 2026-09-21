三重燒肉店大火9人跳下逃生 顧客驚嚇：差點跟已火化的阿公過中秋節

消防人員架設水線灌救。記者黃子騰／翻攝 新北市三重區連鎖燒肉店燒肉Smile昨晚驚傳火警，火舌及濃煙大量竄出，9名顧客從2樓跳下逃生，起火原因仍待調查。但許多網友紛紛在燒肉店Google地圖留言「差點去跟已經火化的阿公過中秋節」、「吃個飯還要擔心人身安全」、「店員消防意識太差。」

新北市消防局昨晚8時18分接獲報案，三重區重新路二段1間燒肉店桌子、鍋子起火，火勢及濃煙大量竄出並延燒至2樓。此時在2樓有9名民眾疑因受不了濃煙及高溫從2樓處跳下，其中1名男子腰椎跟腳踝疼痛，其他8人均意識清醒無明顯外傷。

經消防人員灌救後火勢於昨晚8時42分撲滅，燃燒1樓至3樓，初步勘查火場發現起火點是燒肉店內的桌子及鍋具。但因燒肉店3樓鐵皮加蓋處作為倉庫，裡面堆放的物品不斷復燃，消防人員持續進行殘火處理，今晨才徹底將火勢撲滅，確切起火原因仍待火調人員調查釐清。

曾經在該店用餐過的網友紛紛至燒肉店的Google地圖評論留言，有網友嘲諷「吃烤肉可以玩高空彈跳跟密室逃脫，這頓餐花的很值得」、「吃一吃差點以為自己是燒肉」，但也有網友直指吃到一半失火，火災警報也沒響，灑水器也沒灑水下來、「太可怕了。這家安檢有過嗎」、「烤肉烤到火警 這家消防安檢有問題」、「吃燒肉吃到發生大火 店員消防意識太差，差點被火燒死。」

火警發生時在燒肉店2樓用餐的網友表示，當下店員有告知往樓下疏散，走到樓梯一半時看到樓下已經濃煙瀰漫，火勢比想像中大非常多。網友指出，火災發生時，店主管和店員不只是要告知客人「往樓下走」，而是應該清楚、明確地讓所有人知道現在發生火災，現場有濃煙及火勢，請立即停止用餐並撤離。此事凸顯出店家的緊急通報方式、員工在火災狀況下的應變訓練、疏散引導，以及逃生動線，都有必要重新檢視。