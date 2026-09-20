影／三重燒肉店晚間竄大火 9人自2樓跳下逃生驚悚畫面曝光

(影片翻攝自Threads@duoduobb12)

新北市三重區重新路1間燒肉店今晚8時許突然起火，大量濃煙不斷竄出伴隨明顯火光並延燒至2樓，9名民眾從2樓跳下逃生，造成1男腰椎跟腳踝疼痛，其他8人均意識清醒無外傷，所幸送醫後均無大礙，燃燒面積約250平方公尺，起火原因待查。

新北市消防局今晚8時18分接獲報案，三重區重新路二段1間燒肉店桌子、鍋子起火，火勢及濃煙大量竄出並延燒至2樓。此時在2樓有9名民眾疑因受不了濃煙及高溫從2樓處跳下，其中1名男子腰椎跟腳踝疼痛，其他8人均意識清醒無明顯外傷。

三重警分局獲報後也同步調派大同派出所、三重派出所、中興橋派出所、二重派出所及交通分隊警力到場，協助人員疏散與交通疏導，並將重新路二段正義北路至大同北路間雙向封閉，禁止人車通行。

經消防人員灌救後火勢於晚間8時42分撲滅，初步勘查火場發現起火點是燒肉店內的桌子及鍋具，燃燒1樓至3樓，確切起火原因仍待火調人員調查釐清。

消防人員到場灌救。記者黃子騰／翻攝

大批消防人員趕抵現場灌救。圖／翻攝自新北市政府交通局