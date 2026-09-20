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中華紙漿廠大火延燒5小時 警消、直升機投水38噸終控制火勢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地區中華紙漿廠今天中午發生火警，廠區室外堆放的大量廢紙起火燃燒，在強勁西南風助長下火勢迅速擴大，消防人員從上午11時57分抵達火場後持續搶救，陸空聯手，歷經5小時4分鐘，直到下午5時1分才將火勢控制，初估燃燒面積約2萬2500平方公尺，所幸無人員傷亡。

消防局上午11時許接獲報案，指紙漿廠室外堆放廢紙冒出白煙，隨即派遣台東大隊及豐田、南王、台東、特搜等單位前往。11時57分消防車組抵達，確認室外堆放紙張起火，當時火勢尚未延燒至廠房，隨即布署水線搶救，並增派知本、太麻里水庫車支援。

不過，火勢持續擴大，廠區西南側出現快速延燒，加上現場地下蓄水池水量使用完畢，消防人員一度面臨水源不足問題，消防局緊急調度救災車輛及水源，同時通報相關單位協助。

為掌握火場情勢，消防局也派遣科技救災隊及無人機進行空拍，並啟動直升機支援機制。空勤直升機隨後投入灑水作業，今天共出動2架次、投水19次，合計投放38噸水量，地面消防人員則持續灌救並開闢防火巷，阻止火勢向周邊廠房延燒。

下午2時，消防局副局長林建誠抵達火場並接手指揮，持續掌握火勢及救災部署；下午3時55分，消防局長盧東發也到場了解搶救進度，慰勞第一線消防、義消人員。

消防局表示，此次共派遣19車、58名消防人員、79名義消及1架無人機投入搶救，紙漿廠另出動2部堆高機、2部怪手及1部山貓協助。火勢在下午5時1分獲得控制，從消防人車抵達至控制火勢，歷時約5小時4分鐘，實際起火原因及財物損失仍待火災調查釐清。

台東中華紙漿廠今天發生火警，消防人員在地面持續灌救，並由空勤直升機空中投水，陸空合力壓制火勢，歷經5小時4分終於在下午5時1分控制火勢。圖／台東縣消防局提供
台東中華紙漿廠今天發生火警，消防人員在地面持續灌救，並由空勤直升機空中投水，陸空合力壓制火勢，歷經5小時4分終於在下午5時1分控制火勢。圖／台東縣消防局提供

台東中華紙漿廠火警延燒逾5小時，消防局出動大量人車及空勤直升機投入搶救，空拍掌握火場最新情勢。圖／台東縣消防局提供
台東中華紙漿廠火警延燒逾5小時，消防局出動大量人車及空勤直升機投入搶救，空拍掌握火場最新情勢。圖／台東縣消防局提供

台東 華紙 直升機 火災

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