台中大里火燒車焦屍 警調監視器初步排除他殺、交通事故

台中市大里區一輛停放在環河路一段的轎車中午突然起火燃燒，消防人員據報趕到，車輛已烈焰衝天全面燃燒，經緊急噴水灌救把火勢撲滅，發現駕駛座上有1名焦屍。警方初步認為應該是車主，但因屍體已難辨認，家屬目前無法指認。

據了解，經警方調閱相關監視錄影，初步排除有他殺或是發生交通事故可能性，全案朝輕生方向辦理，員警正前往車主家中了解是否有輕生動機及相關跡證。

台中市消防局中午12時49分據報，指大里區環河路一段有轎車火燒車，且車內疑有人員受困。隨即派遣國光、大里及十九甲等分隊，共計出動8輛消防車、15名消防員趕赴現場展開搶救。

消防隊員趕抵現場後，見該轎車陷入火海、全面燃燒，隨即拉出水線進行灌救，下午1時2分順利控制並撲滅火勢。隨後救護人員上前檢視車內，在駕駛座發現有1人遭大火吞噬，已無生命跡象，詳細起火原因尚待消防局火調科調查釐清。

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台中市大里區一輛停放在環河路一段的轎車中午火燒車，全車幾乎燒毀。圖／台中市消防局提供