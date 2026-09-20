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半夜按門鈴又試密碼鎖！男自稱便衣警察 真警一查竟是慣竊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹周男透天住家昨日深夜遭陌生男子闖入，男子不僅在門外徘徊，還多次嘗試破解電子鎖密碼，被鄰居詢問時竟自稱「便衣警察」。警方調閱監視器鎖定轄內慣竊，今天下午將人查獲，訊後依竊盜未遂、侵入住宅罪嫌送辦。

有網友在Threads發文指出，19日晚間11時30分左右，一名戴口罩、手拿安全帽、右手臂有刺青的男子出現在新竹市住家外，不斷按門鈴，並在門外、窗戶附近徘徊約10分鐘。

貼文指出，男子期間還多次操作住家電子密碼鎖，疑似試圖開門，因連續輸入錯誤密碼觸發警報。隔壁鄰居察覺有異，上前詢問男子要找誰，對方竟自稱是「便衣警察」，聲稱要找「5號2樓姓蔣的人」，但該處實際為透天住宅，住戶也不姓蔣。

住戶事後調閱監視器，發現男子在門口試按密碼、四處查看的過程全被拍下，連所騎機車停放巷口的畫面也遭錄下，隨即向警方報案，並在網路提醒新竹市民夜間應鎖好門窗、注意住宅安全。

新竹市警察局第三分局表示，昨晚11時18分許，周男報案稱，經鄰居告知有陌生男子在住家外徘徊，還自稱便衣刑警找人。警方進一步查看監視器，發現男子曾進入住家範圍，並測試大門密碼鎖，企圖開啟大門未果後離去。

警方調閱周邊監視器後，認出男子為轄內慣竊，今天下午3時20分許在新竹市北大路將他查獲，並帶回派出所說明。警方訊問後，全案依竊盜未遂、侵入住宅罪嫌送辦。

新竹市青草湖派出所所長傅青輝表示，該男子為轄內慣竊，今天下午3時20分許在新竹市北大路將他查獲。圖／警方提供
新竹市青草湖派出所所長傅青輝表示，該男子為轄內慣竊，今天下午3時20分許在新竹市北大路將他查獲。圖／警方提供

新竹 警察 監視器 竊盜

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