高雄女投宿旅社12天退房不見人影 警進房驚見她陳屍床上

郭姓女子本月9日投宿高市民主橫路某旅社，今天中午退房卻不見人影，房務員敲門沒人回應報警；警方進房後，驚見郭陳屍床上；據了解，郭女前一晚還曾外出，沒料卻猝死，警方研判郭疑身體不適身亡，將報請檢察官相驗，釐清死因。

新興警分局中山派出所今天下午1時許接獲民主橫路某旅社報案，指一名郭姓女房客（59歲）原本要退房，卻不見人影，房務員曾敲門也未見回應，擔心有意外，因此報警請求協助。

警方到場後，和房務員拿鑰匙開門進房，發現郭姓女子陳屍床上，後鑑識人員到場勘查確認無外力介入；據了解，郭女入住旅社12天，前一晚房務人員還見她外出，後返回房內就未再出門。

警方初步研判郭女可能是身體不適導致意外猝死，已依規定報請檢察官相驗，並通知家屬到場協助後續處理。