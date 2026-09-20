「電眼殺手」北部行竊逾10起 事前勘場變裝行動仍栽在電眼

鄭姓男子多次在北部入室行竊，日前又侵入台北市某藥局搜刮現金20萬餘元，警方獲報調閱監視器畫面分析比對鎖定鄭身分，循線在其住處附近逮人並搜索，扣回現金3萬餘元及作案工具，詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

警方調查，60歲鄭男8月31日凌晨在台北市大安區忠孝東路三段，從防火巷攀爬外牆，以棍棒等物破壞藥局門窗，入室搜刮店內貨款20萬餘元，店家一早8時許發現藥局遭侵入，報警處理。

警方初查發現，竊嫌為規避查緝，犯案期間會破壞現場監視器，但百密一疏，員警仍透過部分監視器畫面分析比對出鄭身分，發現鄭在台北、新北、桃園等地以相同手法犯下至少10件竊案，旋即組成專案小組追查。

警方發現，鄭男無業，平時居住大安區光復南路一帶，不一定每天回家，但出入皆會變裝，每次行竊前都會事前勘察目標地形環境，並準備棍棒、剪具破壞商家或民宅的門窗，也都會試圖破壞現場監視器，或將監視器設備拔除。

員警9月5日在鄭住處外埋伏逮人，並搜索其住家，當場查扣現金3萬餘元、棍棒、剪具等作案工具，鄭仍對於犯行全盤否認，警詢後依加重竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，若有其他商家受害，應出面指認；另賣場、店家應多加裝保全、監視系統，更新照明設備，並留意商品監控範圍，鄰近店家相互協助照應，以降低失竊風險。