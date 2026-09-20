台中大里火燒車 轎車駕駛座有1焦屍

台中市大里區一輛停放在環河路一段的轎車突然火燒車，消防人員據報趕到，發現車輛已全面燃燒，經緊急噴水灌救把火勢撲滅，發現駕駛座上有1名焦屍，身分與起火原因調查中。

台中市消防局中午12時49分據報，指大里區環河路一段有轎車火燒車，且車內疑有人員受困。隨即派遣國光、大里及十九甲等分隊，共計出動8輛消防車、15名消防員趕赴現場展開搶救。

消防隊員趕抵現場後，見該轎車陷入火海、全面燃燒，隨即拉出水線進行灌救，於下午1時2分順利控制並撲滅火勢。隨後救護人員上前檢視車內，在駕駛座發現有1人遭大火吞噬，已無生命跡象。由於車輛燒毀極為嚴重，死者性別與身分尚無法辨識。

消防局說，無法確認是否為車禍造成或是停放在路邊起火，死者亦無法確認身分、後續交由轄區員警處理。警方說，將追查車主身分、比對死者 DNA，並由消防局火災調查科進一步鑑識確切起火原因。

台中市大里區一輛停放在環河路一段的轎車突然火燒車。圖／台中市消防局提供